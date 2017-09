Frank Fache nimmt nach 50 Jahren heute Abschied von Motor Altenburg

Große Bahnhöfe hat Frank Fache in fast 75 Lebensjahren schon einige erlebt. Jenem am heutigen Sonnabend dürfte der Altenburger besonders entgegen fiebern. Denn nach 50 Jahren aktivem Engagement beim SV Motor Altenburg wird der 74-Jährige offiziell bei den Schwarz-Gelben am Rande des Pokalkrachers seines Landesklassisten gegen Drittligist Jena verabschiedet.