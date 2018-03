Frank Rosenfeld will für die SPD Landrat in Altenburg werden

Altenburg. Frank Rosenfeld ist vom Weg abgekommen. Denn ein öffentliches Amt wollte der Rechtsanwalt nie anstreben. Und jetzt will der 53-Jährige nichts weniger als Landrat werden. Ein paar Zufälle waren dazu schon nötig. Denn geboren und aufgewachsen ist Rosenfeld im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid, wo er sein Abitur machte. Es folgten Studienaufenthalte in Passau, Frankreich und in Speyer und anwaltliche Tätigkeiten in Hamburg, ehe er das Angebot einer Lüdenscheider Kanzlei annahm, die sich in Erfurt niederlassen wollte. In der Thüringer Landeshauptstadt wechselte Rosenfeld zu einer anderen Kanzlei, die wiederum in Altenburg agiert. Dorthin zog Rosenfeld schließlich im Jahr 2000 und machte hier seinen Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

In Altenburg zu wohnen und diese Qualifikation sind wichtig für eine Landratskandidatur, reichen dafür aber noch nicht aus. Dazu war eine Skat-Runde im fernen Hamburg Anfang der 90er-Jahre nötig, bei der Rosenfeld mit seinen Mitspielern von Herzen auf die Politik schimpfte, irgendwann aber merkte, dass dies nicht reicht. Schließlich trat er 1993 in die SPD ein. „Ich wollte selbst sehen, wie Politik läuft“, betrachtet er dies im Nachgang. Seit seiner Hamburger Zeit ist Rosenfeld auch HSV-Fan. „Ich leide mit“, kommentiert er das jahrelange Gewürge des Fußball-Dinos, nicht aus der Bundesliga abzusteigen.

Der Anwalt wohnte erst ein Jahr in Altenburg, als ihn die Genossen in den Kreisvorstand und vor drei Jahren sogar zum SPD-Kreisvorsitzenden wählten. Von dieser Position aus sah er scheinbar tatenlos zu, wie die Führungsriege der sozialdemokratischen Kreistagsfraktion Landrätin Michaele Sojka (Linke) herzlich und nachhaltig attackierte. Offenbar kam den Genossen aber nie in den Sinn, einen Kandidaten aufzubauen, der Sojka irgendwann ablösen soll. Irgendwann ist nun in vier Wochen.

Der Kreisvorsitzende, für diese Personalie selbst verantwortlich, führte viele Gespräche, holte sich von möglichen Herausforderern unter seinen Genossen viele Körbe und merkte bald, dass nur er selbst übrig blieb, um als Landrat zu kandidieren. Für ein öffentliches Amt, das er nie anstrebte. Als Not-und Verlegenheitslösung musste sich Rosenfeld deshalb öffentlich titulieren lassen.

Am Anfang nahm er das noch hin, mittlerweile aber wehrt er sich gegen diese Bezeichnung. Für ihn schwingt bei dieser Formulierung der Unterton mit, dafür nicht geeignet oder qualifiziert zu sein. Geeignet und qualifiziert sei er sehr wohl, betont er. Denn seit Jahren schon berät er als Verwaltungsjurist Kommunen, ebenso die SPD-Fraktionen und verfolge regelmäßig Kreistagssitzungen. Die Probleme des Kreises seien ihm geläufig. Seit einiger Zeit stellt Rosenfeld als Bürger des Kreises dort auch Fragen. Wie kürzlich, als er die Landrätin damit nervte, warum sie seit Jahren keine Straßenzustandsanalyse anfertigen lasse. Dass auch erfahrene Anwälte an Grenzen kommen, spürte Rosenfeld beim Streit um zu Unrecht geflossene Fördermittel an den Flugplatz Nobitz, die wegen fehlerhafter Anträge zurückgezahlt werden mussten. Dafür war Rosenfelds Kanzlei und auch er selbst mit verantwortlich.

Als der Anwalt nach Altenburg zog, bekam er schnell große Augen. Denn die kleine Stadt bot große Kunst. Damit hatte er nicht unbedingt gerechnet. Italienische Tafelbilder kannte der Großstädter bislang nur von seinen Italienreisen. Auch die Besuche des Dichterfürsten Goethe auf dem Löbichauer Musenhof von Ann-a-Dorothea von Kurland beeindruckten den Kunstliebhaber, der gern liest und seit seiner Jugend Violine und Bratsche spielt.

Angetan war er ebenso von den zahllosen Vereinen, die sich nicht nur dem Sport oder dem Fasching widmen, sondern auch der Geschichte, der Musik, den Museen und vielem anderen. „Diese wunderbare Vielfalt ist unglaublich“, bemerkt der Weitgereiste, der das an anderen Orten so nicht erlebte und der damit einen Vorzog der Region preist, den nicht jeder im Fokus hat.

Drei Vereine hat Rosenfeld selbst mit in Altenburg gegründet: jene beiden zur Förderung des Paul-Gustavus-Hauses und der Denkmalstiftung Altenburger Land und den Verein Weltcafé, das sich der Integration von Flüchtlingen gewidmet hat und mittlerweile mit dem Verein Futura verschmolz.

Als gläubiger Mensch ist Rosenfeld in der evangelischen Gemeinde beheimatet, besucht dort regelmäßig Gottesdienste in der Brüderkirche. „Überall, wo der Mensch mit seinem Verstand an seine Grenzen kommt, gibt es eine andere Dimension und eine Hoffnung“, sagt der Mann, der im persönlichen Gespräch angenehm leise bleibt und der als Redner mit einem tiefen Bass rhetorisch brillieren kann, ledig ist und keine Kinder hat.

„Ich würde politische Gegner nicht persönlich attackieren oder gar beleidigen“, lautet sein Credo. Seine Attacke an der Amtsinhaberin versteckt Rosenfeld deswegen in eigenen Zielen, die die Kritik erkennen lässt. „Ich bauche im Landratsamt motivierte Mitarbeiter, hinter die ich mich als Landrat stellen und ihnen bei ihren Projekten Erfolgserlebnisse verschaffen werden.“

Der Kandidat hat ebenso eine fehlende Aufbruchstimmung in der Bevölkerung ausgemacht, die er mit Tatendrang aufrütteln will. Der Landkreis habe viel zu bieten und sei für die sächsischen Nachbarn doch das Tor zu Thüringen. Die Vernetzung mit der Leipziger Region zählt er deshalb zu seinen wichtigsten Aufgaben als möglicher Landrat.

Das Werben um Investoren, die Hilfe bei Ansiedlungen, eine bessere Wirtschaftsförderung und Tourismusvermarktung zählen ebenso dazu. Es bringe nichts, auf schlechte Rankings zu schielen, sagt er. Stattdessen sollten die Entwicklungspotenziale der Region viel stärker genutzt werden. Richtschnur seines Handelns sei die Frage: Was nützt den Bürgerinnen und Bürgern?

Von Jens Rosenkranz