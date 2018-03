Frank Schütze möchte Oberbürgermeister von Altenburg werden

Altenburg. Millionen Menschen auf der Welt haben an den 9. September 2001 eine ziemlich gleiche Erinnerung, als zwei Passagier-Jets in die New Yorker Twin Tower gesteuert wurden. Frank Schütze hat an diesen Tag eine völlig andere. Kurz vor dem Terror-Anschlag verunglückte der damalige Kraftsportler mit einem Pkw auf der A 4 kurz vor der Abfahrt Ronneburg, fiel drei Tage ins Koma und lag fast ein Jahr lang im Krankenhaus, mit schwersten Verletzungen im Gesicht, in der Lunge und am Unterarm. Noch heute wird dieser von zwei Titan-Platten und 32 Schrauben zusammengehalten. Sein Beifahrer starb an den Folgen des Crashs. Schütze hatte Glück, er kämpfte sich zurück ins Leben und hat nun seinen Kampfgeist wieder aktiviert.

Der 54-Jährige, der bis auf ein paar Monate als berufener Bürger in der Altenburger Stadtverordnetenversammlung zu DDR-Zeiten nie aktiv Politik betrieb, will nun Altenburger Oberbürgermeister werden. „Die Zeiten sind vorbei, in denen die Kandidaten der etablierten Parteien ohne eine richtige Alternative einfach durchgewunken werden“, nennt er sein wichtigstes Motiv dafür.

Das Erweckungserlebnis für ihn war der Herbst 2015, der Kontrollverlust an den Grenzen, als hunderttausende Flüchtlinge ins Land strömten. Für Schütze sind viele Asylbewerber reine Wirtschaftsemigranten, die finanziell nun über Nacht gleich oder sogar besser gestellt werden als viele Deutsche, die ihr Leben lang gearbeitet haben, und die jetzt um ihre Rente fürchten und darum, ob sie ihre Miete noch bezahlen könnten. Das macht ihn wütend, wie auch die Mainstream-Medien, die verschweigen würden, was nicht ins Bild passt. Und ihn macht wütend, dass die etablierten Parteien die Asylpolitik und die Folgen für die Sozialsysteme als alternativlos hinstellten.

Kritiker, vor allem aus der linken Szene, verorten Schütze deswegen weit rechts außen. Das auch aus anderen Gründen. Auf einer Internetseite wird ihm vorgeworfen, er würde auf seinem Facebook-Profil die NPD-Bundes- und zwei NPD-Landesparteien mit „gefällt mir“ markiert haben, ebenso die Seite der extremistischen Postille „Fränkischer Beobachter“.

Er habe auch schon Beiträge der Linken-Ikonen Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine geliked, wenn ihm dort etwas gut gefallen habe, zum Beispiel, wenn es um soziale Ungerechtigkeit gehe, entgegnet Schütze. Das beim „Fränkischen Beobachter“ getan zu haben, sei naiv gewesen. Kein Problem für ihn sei unter einer schwarz-weiß-roten Reichsfahne zu posieren – ein weiterer Vorwurf.

Und dass unter seinen Facebook-Freunden zwei wegen Volksverhetzung vorbestrafte Neonazis sind? Er habe 4000 Facebook-Freunde und überprüfe niemanden, der ihm eine Anfrage stelle. Mit all diesen Anwürfen solle nur der Eindruck einer Nähe zur NPD und zum Rechtsextremismus entstehen. „Dieser Eindruck ist falsch“, betont Schütze, auch eine Distanzlosigkeit zu Neonazis sei völlig abwegig. Er leide darunter, dass einige unbedachte Handlungen, die er nicht wiederholen würde, nun gegen ihn instrumentalisiert würden, sagt er.

Bis zu seinem Unfall betrieb Schütze zunächst das Fitnessstudio Alte Ziegelei, danach ein weiteres in der Gabelentzstraße, und war ein extrem erfolgreicher Kraftsportler, gekrönt mit drei WM-Titeln sowie Rekorden im Bankdrücken und weiteren Disziplinen. Sein wichtigstes Maß war seine eigene Leistungsfähigkeit. Nach dem Unfall wollte er nur noch gesund werden. „Da musste ich mich neu erfinden.“

Er wechselte ins Sicherheitsgewerbe, war dort weltweit aktiv, bot technische Dienste bei großen Musikveranstaltungen an und war von 2006 bis 2015 Sicherheitsberater bei Großveranstaltungen in der Unterhaltungsbranche.

Schütze wohnt in seinem Haus in Kriebitzsch, schätzt dort die ländliche Ruhe. Seit zwölf Jahren lebt er in einer festen Bezeigung, hat zwei Söhne und zwei Töchter. „Bei mir steht die Familie an erster Stelle“, betont er. Mit dieser wandert er, fährt Rad, macht gern Ausflüge. Im Moment macht Schütze eine Elternzeit mit seinem zweijährigen Sohn Alwin.

Dass er als möglicher OB nicht in der Skatstadt wohnt, ist für den Kandidaten kein Problem. Denn seinen Lebensmittelpunkt sieht er in Altenburg. Hier ist er Chef des Osterländer Schwer-Athletik-Vereins, der das Studio in der Gabelentzstraße betreibt. Und in Altenburg zählte Schütze 2015 zu den Mitbegründern des Bürgerforums Altenburger Land, das zahlreiche Protestveranstaltungen gegen die Asylpolitik der Bundesregierung organisierte.

Protest allein reichte ihm nicht mehr, auch weil Freunde ihn drängten, nicht nur zu kritisieren, sondern zu überlegen, was man selbst ändern könne. Daraus erwuchs seine OB-Kandidatur, als Einzelbewerber, der dafür Unterschriften sammeln musste und nun mit seiner Parteiunabhängigkeit wirbt. Schütze wirkt im Gespräch überrascht, wie rasant es ihn in eine solche Position gebracht hat. „Ich weiß, dass mir die Erfahrung dafür fehlt“. Doch der scheidende Amtsinhaber sei ja auch Quereinsteiger gewesen.

Dem Bewerber ist bewusst, dass ihm auch ein ausgereiftes Programm fehlt, vor allem aber das Geld im städtischen Haushalt. Gerade die Finanznot der Kommunen bei gleichzeitigen Milliarden-Ausgaben im Asylbereich sei für ihn ein Zeichen der verfehlten und verlogenen Bundespolitik. Er will sich um den Mittelstand, um Jobs, Senioren, Vereine und um die Innenstadtbelebung kümmern, sich gegen Drogen- und Jugendkriminalität einsetzen. Und er will den Rathaus-Mitarbeitern mehr Handlungsspielraum einräumen, damit sie wieder Lust haben, auf Arbeit zu gehen.

Ein Allerweltsprogramm. Nicht ganz. Schütze setzt klar auf das Protestpotenzial unter den Altenburgern, darauf, dass viele Menschen von den falschen Versprechungen der Parteien und einer falschen Politik die Nase voll haben.

Von Jens Rosenkranz