Frank Tempel bekommt Job im Ministerium

Erfurt/Altenburg. Die Landesregierung hat eine Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt eingerichtet. Darüber informierte am Mittwoch die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder in einer Pressemeldung. Besetzt wird die Stelle mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Frank Tempel (Linke). Der Kriminalbeamte aus Nobitz sei dafür von der Landespolizeiinspektion Gera abgeordnet worden, heißt es in der Meldung.

Tempel hat seit Anfang November wieder bei der Polizei angefangen, obwohl ihm nach acht Jahren als Abgeordneter ein achtmonatiges Übergangsgeld zugestanden hätte. Den ganzen Winter zu Hause herumsitzen wollte er aber nicht, sagte der 48-Jährige der OVZ. Den Job im Frauenministerium habe er am Montag angetreten. Das dortige Gehalt werde von seinem Übergangsbezügen abgezogen.

Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle gehören die Betreuung und Unterstützung der Arbeit der Interventionsstellen hinsichtlich vereinheitlichter statistischer Auswertungen und eine perspektivische Zielbeschreibung, die für noch effektiveren Opferschutz sorgt und eine höhere Sensibilität präventiver Maßnahmen gegen häusliche Gewalt ermöglicht.

Hinzu kommt die Koordination einer Monitoringgruppe, die aus Landesarbeitsgemeinschaften, den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser und Schutzwohnungen, Vertreterinnen und Vertretern von Amtsgericht, Parität, Justizministerium, Interventionsstellen, Fachreferat, Landespolizeiinspektionen, Thüringer Innenministerium, Kinder- und Jugendhilfe zusammengesetzt ist.

Erreichbar ist die Koordinierungsstelle im Geschäftsbereich der Gleichstellungsbeauftragten unter der Telefonnummer 0361 573811754 oder über die Mail-Adresse frank.tempel@tmasgff.thueringen.de.

Von Jens Rosenkranz