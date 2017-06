Altenburg. Die 37-jährige Fahrerin eines Mercedes überfuhr am Freitag gegen 23.20 Uhr die Mittelinsel an der Kreisverkehreinfahrt Zeitzer Straße / Rudolf-Breitscheid-Straße. Dabei verlor das Fahrzeug Öl. Der 44-jährige Beifahrer fuhr daraufhin das Fahrzeug beiseite. Anschließend entfernten sich beide zu Fuß, ohne den Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Durch Beamte wurden die Insassen in der Nähe angetroffen und zur Unfallstelle zurückgebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Feuerwehr kam zum Abbinden des Öls zum Einsatz.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von HS