Nobitz

Ohne Frauenpower würden viele Feuerwehren im Landkreis einfach nicht funktionieren. Denn oftmals sind sie in den Feuerwehrvereinen die guten Seelen, die den Laden sprichwörtlich am Laufen halten. Und auch in den Einsatzabteilungen stehen viele Frauen oftmals in der ersten Reihe. Besonders hoch ist der Anteil der aktiven Kameradinnen beispielsweise in der Luckaer Feuerwehr.

„In Summe 89 Frauen sind in den jeweiligen Einsatzabteilungen ihrer Wehr tätig“, so der Chef des Kreisfeuerwehrverbandes, Andreas Hofmann, anerkennend. Um dieses vielfältige Engagement auch einmal zu würdigen, hat der Kreisfeuerwehrverband schon vor etlichen Jahren ein Treffen der Feuerwehrfrauen ins Leben gerufen, bei dem den Damen gedankt werden soll und sie ein paar schöne wie unterhaltsame Stunden verleben sollen. Am zurückliegenden Sonnabend fand das diesjährige Treffen in der Nobitzer Mehrzweckhalle statt.

„Dabei waren 90 Feuerwehrfrauen anwesend, die bei Musik und Programm bis in den neuen Tag hinein gute Stimmung hatten“, so Hoffmann. So sorgten Volker Stubbe mit seine Disco sowie die Zwiebelgirls aus Borna für Unterhaltung

Zu großem Dank verpflichtet

„Wir sind unseren Frauen in den Wehren und Vereinen zu großem Dank verpflichtet. Die Kameradinnen verrichten ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr. Frauen sind ein wichtiger Bestandteil in der Feuerwehr. So unterstützen sie zum Beispiel den Dienst bei Absicherung von Veranstaltungen, Essenszubereitung bei Lehrgängen oder Versorgung bei langen Einsätzen. Frauen in der Feuerwehr sind nicht mehr wegzudenken. Aber auch in den Vereinen der einzelnen Feuerwehren ist ohne die Unterstützung der Frauen ein normales Vereinsleben nicht mehr möglich. Retten, Löschen, Bergen, Schützen: Frauen erfüllen bei uns dieselben Aufgaben wie Männer. Sie geben einen Teil ihrer Freizeit für die Hilfe am Menschen und gewinnen dafür in der Gemeinschaft neue Lebensqualität. Noch sind Frauen in diesem anspruchsvollen Ehrenamt unterpräsentiert, doch die Zahl in unseren Feuerwehren steigt stetig“, so Hoffmann.

Zwar ist aktuell die Zahl der Frauen in den Einsatzabteilungen ein wenig zurück gegangen. Aber Hoffmann ist zuversichtlich, dass dieser Anteil wieder ansteigen wird. „Vor allem aus unseren Jugendfeuerwehren treten junge Frauen in die Einsatzabteilung über. Die aktive Mitwirkung von Frauen in den Feuerwehren und Feuerwehrvereinen ist eine große Bereicherung. Um den Brand- und Katastrophenschutz langfristig sichern zu können, müssen die Feuerwehren bei sinkenden Mitgliederzahlen ihre Ressourcen stärken beziehungsweise besser nutzen. Zu den Ressourcen gehört auch die Minderheit der bundesweit circa 9,8 Prozent aktiver Feuerwehrfrauen. Wir wissen, der Schritt in die ,Männerdomäne‘ Feuerwehr fällt manchmal schwer. Aber auch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt ist besonders für Frauen im zunehmenden Maße schwierig.“

Darauf sollte mehr Rücksicht genommen und flexibler reagiert werden, als dies bislang vielerorts der Fall ist, forderte Hoffmann.

Von Jörg Wolf