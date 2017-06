Das war wieder einer dieser Abende, an denen man verschwitzt von zwei Stunden Tanzen dastand und immer noch nicht so richtig wusste, was da gerade passiert war. Mit Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band hatte sich der Jazzklub Altenburg ein Trio um einen Unterhaltungsmusiker mit besonders hohem Unterhaltungsfaktor auf die Bühne des Weindepots Priem geholt.