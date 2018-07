Altenburg

Ein frei laufender Hund hat am Freitag im Altenburger Südosten eine Rentnerin verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich der Vorfall zur Mittagszeit im Brehmweg. Die 73-jährige Altenburgerin war dort mit ihrem eigenen Hund spazieren gegangen, den sie an die Leine genommen hatte. Die Frau habe in Höhe des Ziegeleiteiches bemerkt, dass der frei laufende Vierbeiner auf ihren Hund zugelaufen kam – und beugte sich nach vorn, um ihr Tier zum Schutz auf den Arm zu nehmen. In diesem Moment, so schilderte die Polizei, wurde die Frau von dem anderen Hund angesprungen und in die Schulter gebissen.

Kurz danach sei ein junger Mann vorbeigekommen, dem der nicht angeleinte Vierbeiner offensichtlich gehörte. Der Unbekannte verschwand mit diesem, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach ihm, hat gegen den Hundehalter Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Seniorin musste nach der Bissattacke ins Krankenhaus. Die Wunde habe in der Notaufnahme des Klinikums medizinisch behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit.

Von OVZ