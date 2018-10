Zipsendorf

In der Meuselwitzer Ortslage Zipsendorf ist am Samstag ein Passant von einem freilaufenden Hund verletzt worden. Der Mann erlitt Bisswunden im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr morgens in der Johann-Christian-Kluge-Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 46-Jährige war dort mit seinem eigenen Hund unterwegs, als ein freilaufender brauner Mischling den Vierbeiner des Passanten anfiel. Der Mann versuchte, die Tiere zu trennen – und wurde von dem Mischling gebissen. Zu dem fremden Hund und dessen Besitzer gibt es noch keine genauen Angaben. Es werden deshalb Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Von dem Freiläufer ist bekannt, dass er etwa 60 Zentimeter groß ist und ein Halsband trug. Die Polizei, der die Bissattacke erst am Samstagnachmittag gemeldet worden ist, nimmt Zeugenangaben unter der Telefonnummer 03447 4710 entgegen.

Von OVZ