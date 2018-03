Freilaufender Hund verletzt in Altenburg-Nord drei Kinder

Altenburg. Erneut ist in Altenburg-Nord ein nicht angeleinter Hund auf Kinder losgegangen. Der jüngste Vorfall ereignete sich im Bereich eines Spielplatzes in der Stauffenbergstraße. Drei Kinder im Alter von 12, 9 und 7 Jahren wurden am Sonntag aus bislang unbekannten Gründen von einem Mischlingshund gebissen und leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kinder wurden zunächst im Rettungswagen ärztlich versorgt, zwei von ihnen kamen danach ins Krankenhaus. Der Hundehalter war ebenfalls vor Ort – und stark alkoholisiert. Gegen den 32-Jährigen laufen nun Ermittlungen – sein Hund wurde mit Hilfe der Berufsfeuerwehr ins Tierheim gebracht. Erst vor einer Woche wurde ein 13-Jähriger auf dem Schulgelände in der Bonhoefferstraße von einem freilaufenden Hund gebissen und verletzt.

Von OVZ