Altenburg

Was machen die denn da? Diese Frage haben sich in den vergangenen zwei Tagen sicher einige Altenburger gestellt. Der Markt werde gewissermaßen als Testlabor genutzt, antwortete Jens Klinger, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig. Dafür wurde auf dem Markt ein Mini-Mobilfunknetz aufgebaut, erklärt Klinger weiter mit Verweis auf die zwei Antennen, die mit verschiedenen Computern daneben verbunden sind.

Simulierte Netze über dem Markt

Das seien keine Antennen zum Empfangen, sondern Sender, sogenannte Pico-Zellen, erläutern die Wissenschaftler. Der in Höhe Rathaus ist das Mobilfunknetz, der andere gegenüber etwa auf Höhe der Tourismusinformation Altenburger Land fungiert als Störsender. „Letztlich geht es um die Frage, wie weit können Sendeantennen auseinander stehen, um einen guten Empfang zu gewährleisten“, so der Dozent. Hintergrund dieser Fragestellung ist die anstehende Umstellung des Mobilfunknetzes auf den Standard 5G.

Aktuell werden gerade die 5G-Frequenzen versteigert. Wie berichtet, hatten sich die Bieter 1&1 Drillisch, Deutsche Telekom, Telefonica/O2 und Vodafone Ende vergangene Woche auf sagenhafte fünf Milliarden Euro hochgeschaukelt. Wert sind den Mobilfunkbetreibern die Frequenzen schon deswegen soviel, weil der 5G-Standard ganze 100 Mal schneller sein soll als der gegenwärtige 4G-Standard. Was im privaten Gebrauch zu flüssigeren Online-Spielen und hochauflösenden Videofilmen führt, wird in der Wirtschaft dringend für die Digitalisierung – oft als Industrie 4.0 bezeichnet – benötigt. Außerdem ist der 5G-Standard für autonomes Fahren Voraussetzung – unter anderem, weil die Latenzzeiten unter einer Millisekunde liegen.

Abstand der 5G-Sender wird getestet

Flächendeckend wird das 5G-Netz wohl erst Mitte des nächsten Jahrzehnts zur Verfügung stehen. Dem vorgelagert sind noch milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur. Um diese Kosten so niedrig wie möglich zu halten, werden die Messungen vom Altenburger Markt benötigt, die Student Abdul Ruzak in seine Masterarbeit einbettet. „Wir wollen herausfinden, ob Sendeantennen alle 100 Meter gebaut werden müssen oder ob das Netz auch bei einem Abstand von 200 oder 300 Meter funktioniert.“

Um dies zu klären und mit Messdaten zu untermauern, eigne sich der Markt in Altenburg besonders gut, weil er mit über 200 Metern Länge und teilweise einer Breite von 50 Metern die Abmessungen habe, die benötigt würden. „Zum anderen ist er recht gleichmäßig hoch und fast lückenlos bebaut, was wir für die Reflexion der Funkwellen benötigen“, sagt Klinger, während Abdul Ruzak mit einem Versuchs-Handy und Laptop den Markt und die Gassen abläuft. Er zeichnet auf, wann das Signal des Senders am Rathaus von Störungen des anderen überlagert und abgelöst wird.

Wirtschaft profitiert direkt von der Forschung

Auch wenn das Team nicht im Auftrag der Wirtschaft unterwegs ist: Die Fragestellung habe sich aus der Forschungsarbeit ergeben und die Wirtschaft unterstütze die Wissenschaftler. Wie Klinger erklärt, sei die Telekom als Partner des Forschungsprojekts mit im Boot.

Von Jörg Reuter