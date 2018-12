Nobitz

Altenburger Trommeltauben stammen ursprünglich aus dem Osterland. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts wurde diese Flüglerrasse wegen deren besonderem „Gesang“ gezüchtet. Vergangenes Wochenende veranstalteten die Züchter des SV Altenburger Trommeltauben in Regie von Ausstellungsleiter Siegfried Noritzsch nun eine Sonderschau mit einer Trommelleistungsprüfung.

„Einmalig in Deutschland“, betonte Vereinsaktivist Michael Lichtenstein mit Sicht auf Altenburger Trommeltauben- Partnerzüchtergruppen in Thüringen, Erzgebirge, Vogtland, Hessen, Bayern und Nordwestdeutschland. Die Ausstellungsbesucher konnten in der Nobitzer Mehrzweckhalle 317 Tauben in 30 verschiedenen Farbschlägen von 33 Ausstellern in Augenschein nehmen.

Im Idealfall sind 100 Punkte Höchstnote erreichbar

Darunter waren auch Tauben der Züchter Klaus Rinn und Michael Lichtenstein (beide vom SV Altenburg), Renè Kunz aus Hartenstein und Timo Berger aus Geithain, die von den Preisrichtern um Herrn Günter mit der Bewertung „vorzüglich“ Bestnoten erhielten. Über neun Bewertungsprämissen kann ein Züchter im Höchstfall bis zu 100 Punkte erzielen.

Der Altenburger Vereinszüchter Michael Lichtenstein erhielt beispielsweise für seine gelbfahlfarbene Taube im Käfig mit der Nummer 186 diese Bewertung: Allgemeine Erscheinung 10 Punkte, Kopf 5 Punkte, Schnabel 5 Punkte, Auge 10 Punkte, Figur 18 Punkte, Rückenfarbe 5 Punkte, Füße 5 Punkte, Farbe und Zeichnung 10 Punkte und Trommelleistung 23 Punkte. Mit 91 Punkten erhielt so Züchter Lichtenstein für diese Taube das Prädikat „hervorragend“ und einen Ehrenpreis.

Charakteristischer Ruf „Wack, Wack, Wack“

Der „Gesang“ der Tauben, der unter anderem mit deren charakteristischem Ruf „Wack, Wack, Wack“ ertönt, ergibt die gewertete Trommelleistung. Zum Meistertrommler 2018 brillierten die Tauben von Sarah Bach ( Lützen), Uwe Schwarz ( Mülsen), Timo Berger ( Geithain), Siegfried Noritzsch ( SV Altenburg), Gerd Geyer ( Wildenfels), Norbert Gerth ( Gera), Michael Ludewig ( Petersberg), Günter Voigt ( SV Altenburg), Frank Köhler ( Petersberg) und Klaus Gleitsmann (Langenleuba-Niederhain).

Am Sonnabend spazierte auch Uta Haubold aus Burgstädt mit ihrem Vater Jochen Hoffmann und ihrem zehnjährigen Sohn Peer neugierig entlang der Reihen mit den 317 Käfigen. Stolz hielt sie dann einen Gedenkteller in den Händen. Auf dem ist unter anderen auch ihr Vater vermerkt, der 2017 mit seinen blaufahlfarbenen Tauben zum Vizevereinsmeister gekürt wurde.

Fachsimpeln bei Kaffee und Keksen

Während der Aussteller Lothar Michaelis aus Waldenburg mit Besuchern ins Gespräch rund um die Haltung seiner gelbfahlfarbenen Tauben kam, kaufte indes der Altenburger Vereinsveteran Reiner Franke zwei Trommeltauben und meinte: „Ich will meinen Bestand auffrischen.“

Bei Kaffee und Keksen vom Buffetteam um das Hobby-Bardamen-Duo Helga Schmidt und Renate Rinn fachsimpelte man lange noch über die Züchtung und Haltung der Altenburger Trommeltauben. Übrigens: Schon am Freitag führte Vereinsaktivist Michael Lichtenstein Nobitzer Kita-Kinder und Grundschüler vorbei an den Käfigreihen und warb so auch für den Vereinsnachwuchs.

Von Wolfgang Riedel