Meuselwitz/Schmölln. Am Donnerstag kommen die Kleinsten ganz groß raus: Zum Kindertag wird vielerorts gefeiert. Unter anderem in Meuselwitz, wo am 1. Juni wieder das große Kinderfest zelebriert wird. Ab 14.30 Uhr stehen am Schüler-Jugend-Freizeitzentrum unter anderem ein Seifenblasenspielplatz, Kinderschminken, eine Hüpfburg und Torwandschießen auf dem Programm. Musikalische Unterhaltung kommt von der Band „Ich und die anderen“. Judoka sowie einige Tanzgruppen zeigen Vorführungen. Um 17.30 Uhr spielt die Trommlergruppe „Como Vento“ zum Abschlusskonzert auf, das Ende der Veranstaltung ist für 19 Uhr geplant. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, der Eintritt ist frei.

In Schmölln hat das Team des Freibades ein besonderes Angebot für Groß und Klein vorbereitet. Ab etwa 13 Uhr bietet das Schülerfreizeitzentrum eine Bastelstrecke für die kleinen Besucher an, eine Hüpfburg lädt zum Toben ein. Für historisch Interessierte gibt es eine Collage mit Bildern und Fotos, die die geschichtliche Entwicklung des Bades dokumentieren – schließlich hat die Einrichtung in diesem Jahr ihren 111. Alle Kinder bekommen kostenfreien Eintritt. Das Schmöllner ist am 1. Juni zu den gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr geöffnet, sofern das Wetter mitspielt.

Von Kay Würker