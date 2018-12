Altenburg

Ein Mann aus Frohburg hat am Freitagmittag versucht, in den Goldenen Pflug einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wollte er gewaltsam die Tür der Büroräume der Stadtverwaltung aufbrechen. Gegen 14.15 Uhr wurde er von einem Zeugen dabei beobachtet, als er gewaltsam eine Tür der Brüderkirche in der Brüdergasse aufhebelte. Der Einbrecher konnte zunächst flüchten, wurde aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte in einem Haus in der Burgstraße festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Frohburg. Bei ihm konnten verschiedene Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Die Polizei bittet Bürger, die weitere Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich auf der Wache in der Leipziger Straße oder telefonisch (03447 4710) zu melden.

Von ovz