Nobitz/Erfurt

Mit der für den heutigen Freitag geplanten Veröffentlichung des Gesetz- und Verordnungsblattes für den Freistaat Thüringen ist die Fusion der Wieratal-Gemeinden Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg mit Nobitz vollzogen und in Kraft getreten. Bereits vor reichlich zwei Wochen hatte der Landtag dem Zusammenschluss-Gesetz zugestimmt (die OVZ berichtete). Wie der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) gegenüber der OVZ erklärt, werden die Bürger davon ab Montag aber noch nichts mitbekommen. „Es läuft fürs Erste alles so weiter wie bisher.“ Alles andere sei auch nicht umsetzbar und benötige Zeit.

Ähnlich äußert sich Klaus Börngen (Heimatverein), der bis jetzt neben seinem Amt als Göpfersdorfer Bürgermeister auch der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wieratal vorstand. „Die nächsten Wochen, wenn nicht Monate, werde ich weiter zuständig sein und mit Hendrik Läbe Hand in Hand arbeiten“, so Börngen. Denn die VG löse sich am Montag nicht einfach so auf, vielmehr gebe es jetzt eine Vielzahl rechtlicher Fragen zu klären. So sei es etwa notwendig, die Vermögenswerte der VG – angefangen beim Büroschreibtisch bis hin zum Geld der VG-Rücklagen – abzuwickeln. „Dafür bin ich weiterhin verantwortlich.“

Damit ändern sich auch die Ansprechpartner in der Verwaltungen für die Einwohner von Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf nicht. Bekanntermaßen bleiben diese beiden Kommunen eigenständig, werden aber durch Nobitz verwaltet. Nichtsdestotrotz ist der jetzt vollzogene Beitritt zu Nobitz für die anderen drei Kommunen mehr als eine Formalie. Was sich im Laufe der kommenden Woche auch darin zeigen wird, dass mit dem Austauschen der Ortseingangsschilder begonnen wird.

Von Jörg Reuter