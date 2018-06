Einmal mehr geht es heiß her in der Heinrich-Zille-Straße in Altenburg. Nach einer Planänderung verlangen Anlieger nun, dass die 945 000 Euro teure Sanierung ganz gestoppt wird. Die zum Teil prominenten Eigentümer fühlen sich von Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) getäuscht und halten das Projekt für nicht durchdacht.