Für Gerd Petrus von der Johanniter-Unfall-Hilfe begann der Arbeitstag am Dienstag besonders zeitig. Denn er ist schon seit Jahren der Chefkoch an der Gulaschkanone, die zweimal im Jahr auf dem Markt in Stellung gebracht wird, um bei „Altenburger essen gemeinsam“ die hungrigen Mägen zu füllen. Am Dienstag fand bereits die 34. Auflage dieser Aktion statt.