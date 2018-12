Altenburg/Göhren

Eine 28-jährige Frau ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Altenburg ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war in Richtung Göhren unterwegs, als sie gegen 9 Uhr etwa in Höhe der Kompostieranlage mit ihrem Wagen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Toyota Yaris geriet auf die Gegenspur und prallte frontal mit einem Bus zusammen.

Zahlreiche Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte eilten zum Unfallort, auch ein Rettungshubschrauber landete. Allerdings kam für die 28-Jährige die Hilfe zu spät – sie starb im Rettungswagen. Der Bus war auf dem Weg in Richtung Altenburg, gehört einem privaten Reiseunternehmen. Zum Unfallzeitpunkt waren keine Fahrgäste an Bord. Der Busfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte leicht verletzt.

Kleinwagen fing Feuer

Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war so schwer, dass der Kleinwagen massiv zerstört wurde. Das Auto fing zudem im Nachhinein Feuer, musste mit Schaum gelöscht werden. Auch der Bus wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

