Altenburg

Strahlender Sonnenschein und fast schon T-Shirt-Temperaturen: Die Bedingungen für das dritte Frühlingsfest am Nobitz-Center hätten am Sonnabend nicht besser sein können. Rund 1500 Besucher tummelten sich über den Tag auf dem zentralen Platz inmitten des Einkaufszentrums. „Es war wie ein Volksfest“, berichtet Baumarkt-Chef Martin Lenk begeistert. „Schon um 16.30 Uhr waren die Roster alle.“

Besucher aus Borna und Meerane

Der Andrang war noch größer als im vergangenen Jahr – erst als es gegen Ende des Festes um 17 Uhr zu tröpfeln begann, leerte sich das mit mehreren Holzbuden bestückte Gelände. Abseits des gastronomischen Angebots informierten sich Besucher über Feuerwehr und Vereine, Kinder konnten malen, Traktor fahren oder auf der Hüpfbug toben. Besonders beliebt waren außerdem Pony- und Eselreiten.

Die Erwachsenen versuchten ihr Glück in den Gewinnspielen, die in den Läden im Nobitz-Center angeboten wurden. In Martin Lenks Baumarkt gab es mit dem richtigen Los etwa einen Akkuschrauber oder – passend zur Gartensaison – einen Sonnenschirm. Das bunte Treiben lockte gar Gäste aus Borna und Meerane an, wie Lenk beobachtete. Für die Gewerbetreibenden war das Fest ein voller Erfolg, viele Besucher schauten in den Geschäften vorbei. „Es waren mehr Kunden da – das Vorjahr haben wir auf jeden Fall getoppt“, sagte Lenk.

Oster-Artikel in Geschäften versteckt

Eine weitere Aktion, um das Geschäftsleben in Nobitz anzukurbeln, hat sich Diana Rümmler ausgedacht. Sie ist in der Gemeinde für die Wirtschaftsförderung zuständig und hat die „ Ostersuche“ initiiert. In insgesamt elf Geschäften sind verschiedene Oster-Dekoartikel mit einem dreistelligen Code versteckt – beispielsweise eine Keramik-Henne oder ein Osterhase aus Holz. Wer die Artikel aufspürt und den Code per Mail oder telefonisch an die Verwaltung übermittelt, kann Sachpreise im Wert von bis zu 60 Euro gewinnen. Die versteckten Oster-Artikel sind auf Plakaten in den teilnehmenden Geschäften abgebildet und auf der Website der Gemeinde zu sehen. „Es geht darum, die Bürger einzubeziehen, die Aktion soll sich rumsprechen“, erläutert Rümmler. Eine Teilnahme an der Suche ist bis Sonntag, 14. April, möglich.

www.nobitz.de

Von Maximilian König