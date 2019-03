Keine Frage, am Freitag war richtig was los in Altenburg: Auf Haupt- und Kornmarkt, in der Baderei und den umliegenden Gassen tummelten sich zig Besucher zur Altenburger Frühlingsnacht. Zahlreiche Aktionen und Angebote lockten. Auch die OVZ-Pressenacht war erneut sehr gut besucht.