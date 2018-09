Am Freitag steigt in der „Leimrute“ in Knau die fünfte Auflage des Musikertreffens. Bei dem kleinen Festival im Gartenlokal des Altenburger Ortsteils werden in diesem Jahr sieben Bands und Ensembles auftreten. Wie immer werden ab 19 Uhr auch Gruppen auftreten, die es seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr gibt.