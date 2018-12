Altenburg

Enrico Grunert knipst das Licht an, nimmt auf der Sitzbank in seinem Wohnzimmer Platz, faltet die Hände auf dem Tisch vor ihm. In der Ecke warten zahlreiche Pinsel und Farbdosen auf ihren Einsatz. Die Wände und selbst die Decke sind bunt – und voller Gemälde. Das lässt den Blick des Besuchers erst mal schweifen, unweigerlich staunt man über das, was man da sieht. Grunert lächelt. Es sind seine Werke, die die Gäste empfangen.

Schlussstrich nach der Jahrtausendwende

Gemalt, erzählt der 51-Jährige, habe er eigentlich schon als Kind gerne. „Das ist zwar über die Jahre ein wenig verloren gegangen, war aber auch nie ganz weg“, kommt er ins Erzählen. Die Arbeit mit Farben zog sich auch durch sein weiteres Leben: Grunert kann auf eine abgeschlossene Malerausbildung verweisen. Der Beruf brachte ihm Freude – bis sein Leben langsam aus den Fugen geriet.

Irgendwann, es muss Ende der Neunziger gewesen sein, ganz so genau lässt sich das nicht mehr sagen, machte sich bei ihm eine Depression bemerkbar, parallel griff seine Hand immer öfter zur Flasche. Falsche Freunde kamen hinzu, ein ungutes Umfeld, die Spirale drehte sich stetig weiter. Bis er selbst erkannte, dass ein Ende erreicht war. „Ich habe einen Schlussstrich gezogen und bin in die Klinik für Psychiatrie gegangen.“ 2001 war das.

Von Bleistift bis Aquarell

In der Klinik fand Enrico Grunert nicht nur wieder zurück auf die Füße, sondern auch seine alte Leidenschaft wieder. „2005 bin ich zu einem Malzirkel im Marianne-Bucky-Haus hinzugestoßen“, beschreibt er seinen Weg. Gemeinsam mit anderen psychisch Kranken, aber auch Malinteressierten von außerhalb, fand er wieder Zugang zu Pinsel und Farbe und zu sich selbst.

„Zuerst habe ich ausschließlich mit Bleistift und Buntstiften gemalt, später kamen dann auch Ölkreide, Acryl und Aquarell dazu“, erklärt Grunert. Irgendwann einmal solle auch Ölfarbe folgen. Alle Techniken, betont er, hat er sich im Laufe der Jahre im Selbststudium beigebracht, einfach Stift und Pinsel in die Hand genommen und drauf los gemalt. Mit Erfolg: „Malen ist für mich einfach eine Art Therapie. Ich kann dadurch zeigen, was mich bewegt und habe so auch meine eigene Lebensfreude wieder entdeckt.“

Beim Malen lässt sich Enrico Grunert oft von Musik leiten. Quelle: Mario Jahn

Ziel: Sich immer weiter entwickeln

Und das merkt man Grunerts Bildern an. Reichlich farbenfroh präsentieren sich die Werke, die mal mit klaren geometrischen Formen arbeiten, mal eher spontan wirken, mit vielen fließenden, schwungvollen Pinselstrichen gestaltet sind. Ebenso abwechslungsreich ist die Palette der Motive. Allein an den Wänden in Grunerts Wohnzimmer finden sich Fische, Schachbrettmuster und beinahe surreale Collagen, selbst die Zimmerdecke präsentiert sich als einziges, großes Gemälde.

Ein konkretes Thema ist nicht zu erkennen und auch nicht gewollt, wie Grunert betont. Entsprechend seien durchaus auch mal abseitigere Motive zu finden, müsse der Betrachter um die Ecke denken, um den Sinn zu erkennen, sind Bilder nur für Menschen verständlich, die Grunert gut kennen. Langweilig werde es jedoch nie: „Ich bin ständig auf der Suche nach Neuem, möchte mich nicht festlegen. Nur ein Landschaftsmaler bin ich definitiv nicht“, erklärt er sanft lächelnd. Sich immer weiter entwickeln, niemals stehen bleiben, das sei sein Ziel.

Den Pinsel vom Rhythmus treiben lassen

Inspiration für seine Arbeiten könne ihn daher auch praktisch immer und überall erreichen, berichtet er. „Vieles strömt einfach auf mich ein.“ Hat er die passende Idee, nimmt auch das finale Bild schon grobe Gestalt in seinem Kopf an. Die Entstehung hingegen kann dann durchaus vielschichtig verlaufen. „Ich lasse mich beim Malen viel von Musik begleiten, lasse mich und den Pinsel vom Rhythmus treiben“, erklärt Grunert. „So kann am Ende schon mal etwas ganz anderes herauskommen, als eigentlich gedacht.“

Gemalt wird wahlweise in seinem Atelier im Marianne-Bucky-Haus oder – ganz simpel – im heimischen Wohnzimmer am Tisch. „Wird es ein größeres Bild, kann aber auch der Fußboden herhalten“, schmunzelt er. Manche Werke entstehen dabei innerhalb weniger Tage, andere nehmen bis zu zwei Wochen in Anspruch. Inzwischen würden die Abstände zwischen neuen Bildern zudem größer – des Plates wegen. „Ich muss derzeit etwas kleiner malen“, schmunzelt er. Und auch sein Tagesablauf hält Enrico Grunert auf Trab. „Ich arbeite drei Stunden am Tag bei einer Zuverdienstfirma der Horizonte, mache Kleinmontagen und Malerarbeiten.“

Auch in der Altenburger Rathausgalerie konnte Grunert schon ausstellen. Quelle: Mario Jahn

„Den Leuten eine Freude bereiten“

Insgesamt, das unterstreicht Grunert entschieden, sei er zufrieden mit seinem Leben. „Ich mache das, was möglich ist, habe den Spaß am Malen wiederentdeckt, bin mit vielen tollen Menschen zusammen. Und ich kann mit meinen Bildern Leuten Freude bereiten.“ Das zeige sich nicht zuletzt bei den Ausstellungen, auf die Grunert bisher verweisen kann. Unter anderem in Riesa und Oschatz sowie erst kürzlich im Altenburger Rathaus wurden seine Werke bisher präsentiert. Der Zuspruch konnte sich sehen lassen, und viele Besucher hätten die Schauen mit einem Lächeln verlassen, so Grunert. Womit er letztlich genau das erreicht habe, was er wolle: „Den Leuten mit meiner Arbeit Freude bereiten.“

Von Bastian Fischer