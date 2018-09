Altenburg

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen musste am Freitag ein 47-Jähriger nach einem Unfall in Altenburg-Nord ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei berichtete. Der Fußgänger war um 15.25 Uhr in der Kauerndorfer Allee aus noch ungeklärter Ursache unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, wo er von einem Opel erfasst wurde. Die Details des Unfallhergangs müssen laut Polizei noch untersucht werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.

Von LVZ