Meuselwitz

Ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten hat sich am Freitagmorgen in Meuselwitz ereignet. Eine 84-jährige Fußgängerin musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, teilte die Polizei mit. Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr in der Fabrikstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin die Straße überqueren, als sie von einem Skoda erfasst wurde. Dessen 44-jährige Fahrerin blieb dem Vernehmen nach unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden.

Von OVZ