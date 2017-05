Rositz. Die Futterschroter aus dem Altenburger Land sind eine kleine, aber erfolgreiche Truppe. Das vergangene Wochenende hat das wieder bewiesen: Da holte die einzige Frau unter den Mäh-Sportlern, Aline Albrecht, beim Grünlandtag in Lützen den Sieg bei den Frauen. Schon eine Woche zuvor war die Sommeritzerin erfolgreich: In Reinstädt verteidigte sie ihren Thüringenmeister-Titel im Mähen mit der Sense. „Dabei kommt es auf einen akkuraten Schnitt, eine saubere Schwade und natürlich auf die Zeit an“, erklärt Karl Heymann, Chef der Futterschroter. Auch er kam am Wochenende nicht mit leeren Händen zurück. Er wurde Thüringenmeister der Senioren. Zum ersten Mal übrigens, worüber sich der Rositzer besonders freut. In 3,20 Minuten hat er das 4,5 Meter breite und 6 Meter langer Stück Wiese gehauen. „Ich gebe es zu, ich habe über den Winter auch wenig die Bauchmuskeln trainiert“, sagt Heymann.

Dass das Mähen mit einer Sense anstrengend ist, erst recht, wenn es auf die Zeit ankommt, liegt auf der Hand. Ein Mindestmaß an Training ist unabdingbar für eine erfolgreiche Teilnahme. Und die kann auch Leon Hoheisel für sich bei den Thüringen-Meisterschaften im Mähen mit der Sense für sich verbuchen. Der 16-Jährige kam bei den Junioren auf den dritten Platz.

Der stärksten Konkurrenz und dem größten Starterfeld mussten sich die Männer unter den Futterschrotern stellen – die am Ende auf den Plätzen 4 und 15 landeten. „Für unsere kleine Mannschaft haben wir sehr gut abgeschnitten“, sagt Heymann stolz auf die Gesamtleistung der Futterschroter bei den Landesmeisterschaften, die kommenden Jahr wieder in Rositz ausgetragen werden.

Von Jörg Reuter