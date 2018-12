Altenburg

Am Donnerstag wurde das Integrative Zentrum Futura e.V. in der Wallstraße 28 eröffnet. Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche Gäste, die das Zentrum wohl auch in Zukunft nutzen werden.

Es ist noch recht kahl in den Räumen von Futura. Zwei, drei Tische, viele Stühle, ein paar Regale und dazu die Ausstellung über das vergangene Theaterprojekt. Seit drei Wochen sitzt die Flüchtlingshilfe in der Wallstraße. Vorher war Futura in einer kleinen Wohnung untergebracht. „Hier können wir flexibel sein. Wir haben große Räume und können damit machen, was wir wollen, solange wir uns an den Lärmschutz halten“, sagt Ivy Bieber, Koordinatorin von Futura.

Integration für alle

Nach und nach sollen die Räume dekoriert und gestaltet werden. Dafür lässt sich Bieber Zeit und möchte das gemeinsam mit ihren Helfern und Besuchern machen, wobei schon jetzt ein paar Geflüchtete auf sie zukommen und nach Weihnachtsschmuck für die Fenster fragen.

Die Räume sollen zu einem integrativem Zentrum werden. Hier sollen die Menschen miteinander reden, sich kennenlernen. Dabei richtet es sich nicht nur an Flüchtlinge, die in Futura aufgefangen werden können. Es richtet sich an jeden einzelnen, der Hilfe braucht oder Interesse hat.

Viele Workshops und Vorträge sind bereits geplant

Begegnung soll auf verschiedene Art und Weise stattfinden. So zum Beispiel innerhalb von Workshops wie Selbstverteidigung oder im Freitagsgebet. Bieber selbst plant einen Vortrag zu „Gender“, da sie selbst mal ein Mann war und oftmals von ihren Gästen darauf angesprochen werde, „was“ sie sei. Weiterhin soll es einen Infoabend über den Ersten Weltkrieg geben und die Auswirkungen, die der Krieg auf Altenburg hatte. Ein großes Projekt stellt das nächste Theaterprojekt dar, dass nur für Frauen angeboten wird, die aus den verschiedensten Ländern herkommen. „Ich will hier eigentlich nie wieder weg“, sagt Bieber.

Zur Seite stehen ihr die Sozialarbeiterin Dana Kämpe und Akef Otari, der selbst vor drei Jahren von Syrien nach Deutschland flüchtete und nun ein wichtiger Bestandteil für das Begegnungszentrum und die Integration ist.

Weitere Infos und die Veranstaltungen gibt es auf Facebook über Integratives Zentrum e.V. .

Von Nicole Grziwa