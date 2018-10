Altenburg

Integration, das stellte Ivy Bieber gleich zu Beginn klar, erfordert Mut und Bereitschaft von beiden Seiten. Um ebensolche zu wecken, hatte der Futura e.V. gemeinsam mit dem Akademie für lokale Demokratie Leipzig e.V., dem IQ-Netzwerk, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter interessierte Migranten in die Altenburger Volkshochschule geladen. Und immerhin gut 30 Personen waren dem Aufruf gefolgt.

Groß angelegte Befragung von Migranten und Firmen

Geboten wurden gleich mehrere Informations- und Beratungsangebote, der Hauptfokus lag – ganz dem Titel „Heimat meistern – Ausbildung und Arbeit für und mit Migranten“ entsprechend – auf dem Arbeitsmarkt. „Es geht uns darum, nicht nur den Flüchtlingen zu helfen, sondern auch ihren Nutzen für den Kreis herauszustellen“, so die ehemalige Integrationsbeauftragte des Kreises zur Einführung.

Und der sei insbesondere für den hiesigen Arbeitsmarkt nicht zu unterschätzen. Schließlich gebe es nach wie vor etwa im Handwerk viele freie Stellen im Altenburger Land. Entsprechend befasse sich die von ihrem Futura-Mitstreiter Akef Otari konzipierte Veranstaltung, der auch eine groß angelegte Befragung von Migranten und Arbeitgebern angegliedert ist, damit, hier etwaige Probleme aufzudecken, aber auch Möglichkeiten für Migranten aufzuzeigen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Traumvorstellungen nie zu hundert Prozent erreichbar

Dass dies mitunter schwierig und oft reichlich mühsam ist, wurde in den Wortmeldungen der Teilnehmer deutlich. Seine Qualifizierung sei ausreichend, seine Papiere in Ordnung, trotzdem habe er bisher keine Ausbildungsstelle in seinem Traumberuf Kfz-Mechatroniker finden können, berichtete etwa ein Mann.

Das könne auch daran liegen, dass gerade ein solcher Beruf sehr beliebt, die Bewerberdichte entsprechend hoch sei, so Bieber. „Oft hilft es, sich nicht zu sehr auf den eigenen Traumberuf zu versteifen, sondern auch in ähnlich gelagerten Bereichen zu suchen. Ein Job wird vermutlich nie zu hundert Prozent auf ihre Wunschvorstellungen passen.“

Soft Skills für erfolgreichen Berufsstart unerlässlich

Generell blieben die meisten Wortmeldungen der gut vierstündigen Veranstaltung im eher allgemeinen Rahmen. Vieles habe sich in seiner Diskussionsrunde etwa um Möglichkeiten zum Arbeitseinstieg oder auch um die Anerkennung verschiedener Berufs- und Bildungsabschlüsse gedreht, so Jörg Neumerkel vom Jobcenter. „Auch Fragen nach Kinderbetreuung wurden gestellt.“

Wichtig sei nun, führte Neumerkel aus, den Flüchtlingen gerade Soft Skills wie Verständnis für die Besonderheiten des Arbeitsmarkts und auch die Wichtigkeit des Spracherwerbs beizubringen und zu verdeutlichen. „Gerade Letzteres ist für den erfolgreichen Berufseinstieg unerlässlich“, weiß er.

Keine Rückmeldung aus der Politik

Insgesamt, so das Fazit von Ivy Bieber, sei die Veranstaltung als Erfolg zu werten. Allerdings, zwei Wermutstropfen bleiben: Zum einen hätten leider alle angeschriebenen Unternehmer mit Verweis auf Zeitschwierigkeiten eine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. Gar keine Reaktion sei zum anderen aus der lokalen und regionalen Politik gekommen. „Dabei war das Thema im letzten Wahlkampf Thema und wird auch im nächsten eine Rolle spielen. Das enttäuscht mich schon“, gab Bieber zu.

Von Bastian Fischer