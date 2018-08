Einmal an historischen Instrumenten in die Tasten greifen: Diese Möglichkeit haben derzeit wieder zahlreiche Teilnehmer im Zuge der 28. Thüringischen Orgelakademie. Bis Freitag können die Teilnehmer an verschiedenen Orgeln in Mitteldeutschland ihr Können verfeinern – am Freitag lockt dann ein „Konzert der Besten“ in die Altenburger Schlosskirche.