Lumpzig

Zu Ostern gehört ein Besuch der Bockwindmühle in Lumpzig einfach dazu – erst recht bei Kaiserwetter. Darin waren sich am Wochenende Hunderte Besucher einig. Wie in jedem Jahr, hatte der Verein Altenburger Bauernhöfe für buntes Markttreiben an der historischen Bockwindmühle gesorgt. Dort gab es Blumen, Gemüse und Spielzeug, auch Kunsthandwerk fand sich an einem Dutzend Ständen unter dem Dach des Offenstalls. Dieser bot zudem genügend Sitzplätze, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Steak und Roster, Mühlenbrot und Milbenkäse zu verköstigen.

„Die Leute sind entspannt“

„Das ist eine schöne ruhige Atmosphäre hier. Die Leute sind entspannt und genießen die Natur“, schwärmte Heidemarie Müller, die auf dem Ostermarkt einen Stand betrieb. Jahr für Jahr komme sie gern wieder, um ihre Kunsthandwerksartikel anzubieten, erzählte sie. Rundum zufrieden mit dem Tag war auch Berndt Apel vom Bauernhöfe-Verein. „Ich glaube, solches Wetter hatten wir zu Ostern noch nie“, blickte er zurück. Wurden in den Vorjahren bis zu 1000 Gäste gezählt, waren diesmal deutlich mehr.

Zur Galerie Weit mehr als 1000 Besucher nutzen den Sonnenschein am Ostersonnabend zum Besuch des Marktreibens an der Bockwindmühle Lumpzig. Geboten werden ihnen diverse kulinarische Köstlichkeiten, aber auch allerlei Handwerk und Zeitvertreib für die Kinder.

Flügel werden dieses Jahr restauriert

„Das hilft uns natürlich sehr“, sagte Apel mit Verweis auf die immer noch eingerüstete Mühle. Bekanntermaßen hatte Sturmtief Friederike 2018 große Schäden hinterlassen. Dach und Fassade seien inzwischen repariert und der neue Wellenkopf mit der Kammradwelle verbunden. „Wir freuen uns, den Gästen den Fortschritt zeigen zu können“, sagte Apel. In diesem Jahr stehe das Restaurieren der Flügel an, wobei nur einer erhalten werden kann. Drei müssen komplett neu gebaut werden. Für den Anteil der Kosten, die der Verein selbst tragen muss, sind die Erlöse des Wochenendes eine Unterstützung.

Von Jörg Reuter