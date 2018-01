Gästeziel Altenburger Land: So bunt wird’s 2018

Altenburg. Wenn das Altenburger Land aktuell auf der Grünen Woche in Berlin um Gäste buhlt, liegen die Argumente auf dem Tisch: Im Veranstaltungskalender reihen sich zahlreiche hochkarätige Ereignisse, die 2018 überregional Publikum ziehen werden.

Besonderer Höhepunkt: das Altenburger Bauernreiten im Oktober. Dieser prächtige Festumzug, der zuletzt 2012 in zu erleben war, vollendet in diesem Jahr eine 200-jährige Tradition. Parallel finden das Landeserntedankfest und das Thüringer Trachtenfest statt. Und wer den herzlichen Charme des Altenburger Landes zu schätzen weiß, kommt auch bei der großen Rositzer Kirmes und beim Garbisdorfer Vogelschießen auf seine Kosten.

Sportkleidung ist hingegen im Juni gefragt, wenn der Altenburger Skatstadtmarathon in die zehnte Runde geht. Und in Haselbach mögen’s die Protagonisten eher rustikal: Die Westerntage an der Kohlebahn garantieren Jahr für Jahr eine große Gästeschar, die sich auch vor Räubern und Banditen nicht fürchtet.

Für die feinen Töne und edlen Kostüme stehen dagegen die bekannten Kulturstätten von Schloss bis Theater. Diverse Konzerte und Musicals sind geplant, wobei das Klassik-Open-Air Ende Juni auf dem Altenburger Markt besonders herausklingen – diesmal unter dem Motto „Sternstunden der Oper“ mit Musik von Puccini, Wagner, Verdi und anderen.

Eine Übersicht der Termine findet sich im Veranstaltungskalender, der kostenlos in der Tourismusinformation am Markt 10 in Altenburg zu haben ist. Die Touristiker werben damit auch auf der Grünen Woche. Und im Februar auf der Kulturmesse in Hamburg.

Von Kay Würker