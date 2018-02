Garagen-Streit erhitzt Gemüter in Altenburg

Altenburg. Der Garagen-Streit in Altenburg erhitzt weiter die Gemüter. „Es ist eine Schweinerei“, kritisiert Günter Badstube als potenziell Betroffener das sture Verhalten der Stadt bei Kündigungen von Altverträgen für Eigentumsgaragen. Der 78-Jährige besitzt selbst zwei Garagen, seine Frau (77) eine weitere, erzählt er in Reaktion auf die OVZ-Berichte zum Thema. Angesichts der Mühen, die man seinerzeit beim Bau gehabt habe, verstehe er die Härte im Umgang nicht.

„Ich bin sehr enttäuscht“, sagt der Altenburger, der sich auch schon mit anderen Besitzern unterhalten hat, die ähnlich denken. „Das betrifft über 1000 Leute in Altenburg. Manche haben damals Tausende von Mark und viel Arbeit investiert und bekommen jetzt keine 1500 Euro mehr oder gar keine Entschädigung.“ Er selbst habe sich 1973 über Kontakte in entsprechende Betriebe Stahlträger, Holz und Steine, die von anderen Häusern heruntergefallen waren, für den Garagen-Bau besorgt. „Andere Leute haben die Technik organisiert“, so der Rentner, der von Arbeiten „unter schwersten Bedingungen“ spricht. Auch deswegen sei es nicht in Ordnung, Leute in seinem Alter nun vor Gericht zu zerren.

Wie berichtet, tut dies die Stadt Altenburg im Falle einer 76-jährigen Frau. Ihr hatte die Verwaltung nach dem Tod ihres Mannes gekündigt. Sie weigert sich bisher aber, einen neuen Mietvertrag mit der fast vierfachen Pacht zu unterschreiben. Hintergrund ist, dass sie neben der günstigen Miete mit der Unterschrift ihr Eigentum, ihren Kündigungsschutz und möglicherweise auch ihren Anspruch auf Entschädigung verlieren würde. Obwohl die klare Mehrheit des Stadtrats ein solches Gebaren in diesen Fällen ablehnt, bleibt die Verwaltung hart und begründet dies mit rechtlichen Zwängen.

Günter Badstube findet das beschämend. Auch weil er gehofft hat, dass seine Enkelin zumindest eine seiner Garagen übernehmen kann, wenn er sterben sollte. Angesichts dessen zeigt sich der Altenburger aber erfinderisch. „Vielleicht beauftrage ich eine Firma, die das Dach und die Türen meiner Garagen rausreißen“, sagt er. Denn dann nützen diese der Stadt Altenburg nichts mehr. „Bei dem, was der Oberbürgermeister und die SPD so treiben, muss man den Leuten empfehlen, etwas anderes zu wählen.“

Von Thomas Haegeler