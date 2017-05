Endspurt in Altenburgs Bewerbung um die Landesgartenschau: Ein 16-köpfige Delegation nahm am Montag vor Ort die Pläne der Verantwortlichen für die Ausrichtung in Augenschein, ließ sich bei einem Rundgang die Ideen und Konzepte erläutern. Die schwierige Finanzierung der Ausrichtung kam hingegen nur hinter verschlossenen Türen zur Sprache.