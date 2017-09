Gebäude-Sanierung abgeschlossen: Altenburg bekommt Party-Location

Die in Regie des Vereins New Generation laufende Sanierung des Gebäudes Johannisgraben 3 ist abgeschlossen. Der Verein will ab kommendem Jahr dort eine öffentliche Club-Location für junge Leute betreiben. Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) würdigte die Investition als großartige Leistung, die durch den Einsatz öffentlicher Mittel möglich wurde.