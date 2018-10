Altenburg

Sirenengeheul am Dienstagnachmittag in Altenburg-Nord: In der Elie-Wiesel-Straße brannte es in der nicht mehr genutzten Ex-Holzwerkstatt der Ostthüringer Neuen Arbeit. Zwei Räume in dem leerstehenden Objekt standen im Vollbrand.

Das Gebäude wurde stark verrußt. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Gegen 14.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Sowohl Kameraden der Freiwilligen Wehr als auch Berufsfeuerwehrleute rückten an und hatten die Flammen recht schnell unter Kontrolle. In den Räumen im ersten Oberschoss brannte unter anderem jede Menge Müll. Der Plattenbau war entsprechend stark verraucht. Über die Brandursache gab es zunächst keine gesicherten Erkenntnisse.

Von Jörg Wolf