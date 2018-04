Über 500 Kilometer ist Ramona Suchland in die Altenburger Brauerei gependelt, um beim 130. Jubiläum der Reichenbach-Schule mitzufeiern. In erster Ehe war die gelernte Krankenschwester mit einem Reichenbachianer verheiratet. Mittlerweile lebt sie in Bad Trassenheide. „Ich bin jetzt da gestrandet“, witzelt sie über ihren Kindheitstraum, an der Ostsee zu leben.

Viel herumgekommen scheint die 56-Jährige zu sein. In Meuselwitz geboren, in Rositz aufgewachsen und mit Beginn der Schulpflichtigkeit nach Altenburg gezogen: So begann der Streifzug von Ramona. „Ich habe schon in einigen Städten Deutschlands gelebt, zum Beispiel in Heidelberg“, berichtete sie. Ihr absoluter Traum sei es aber schon immer gewesen, an der Ostseeküste zu wohnen. Dieser sei in Erfüllung gegangen, als sie ihren Gatten aus Zinnowitz kennengelernt habe.

Doch egal, wo die ehemalige Reichenbachianerin gelebt hat: Ihre Heimat hat sie nie vergessen. „Ich komme jedes Jahr mindestens ein Mal nach Altenburg“, erklärte sie. Zumeist sei dann sogar das jährliche Klassentreffen der Grund für die weite Anreise. „Die Verbundenheit zur Reichenbach-Schule ist bei allen Ehemaligen sehr ausgeprägt, weshalb auch das Jahrgangstreffen so viele anlockt.“