Gebührenpflicht – Irritation um Parkplätze an der Eisenbahnstraße

Altenburg. In den vergangenen Tagen sorgten die Parkplätze in der Eisenbahnstraße immer wieder für Gesprächsstoff. Leser stellten fest, dass eine Teilfläche neben dem Altenburger Bahnhof nun gebührenpflichtig ist und baten um Aufklärung. Zudem wurde bis diese Woche eine alte Trafostation abgerissen. Letzteres geschah im Auftrag der Deutschen Bahn (DB), teilte das Unternehmen mit, „weil daneben seit circa einem Jahr eine neue, kleinere und moderne Anlage steht und das Gebäude nicht mehr benötigt wird“.

Linke Fläche bleibt kostenlos

Da die Fläche der früheren Trafostation – wie auch der gesamte Parkplatz auf der linken Seite – der DB gehört und diese auch künftig keine Parkgebühren erheben will, kann man dort weiter kostenlos stehen. Auf der rechten Seite hingegen ist der erste Abschnitt gebührenpflichtig, der zweite – näher am Bahnhof liegende – nicht. Wer den Auftrag für die Gebührenpflicht gegeben hat, ist bisher jedoch unklar. Denn die beauftragte Firma Park & Control bewirtschaftet die Fläche seit dem 29. Januar nur, ist nach eigener Aussage nicht Eigentümer dieser und will den Namen ihres Kunden nicht nennen.

Neuer Eigentümer gab Auftrag nicht

Aedificia, der neue Besitzer des Bahnhofs und der benachbarten Parkfläche, war es jedenfalls laut Geschäftsführer Stefan Steinert nicht. Man plane zwar, den Parkplatz als solchen zu erhalten, wisse aber noch nicht, ob mit oder ohne Gebühren. Den aktuellen Zustand mit teilweiser Gebührenpflicht nennt er „irrwitzig“. Den Auftrag könne aber ein Pächter der Fläche gegeben haben, die im Übrigen noch nicht offiziell an Aedificia übergeben wurde, erklärte er weiter. „Das passiert erst Ende Februar/Anfang März.“ Dann will er der Sache auf den Grund gehen.

Bahn bleibt Antwort schuldig

Möglich ist aber auch, dass die DB nur den näher am Bahnhof liegenden Parkplatz an Aedificia und das nun gebührenpflichtige Teilstück an einen Dritten verkauft hat. Eine Antwort auf diese Frage blieb die Bahn bisher schuldig. Fest steht daher nur, dass Park & Control den Automaten und die Schilder mit der Parkraumordnung aufgestellt hat und den gebührenpflichtigen Teil (50 Cent/Stunde, 3 Euro/Tag) durch Personal überwacht. Ziel des Auftraggebers ist es, sowohl „dem hohem Parkdruck zu begegnen, als auch der Fremdnutzung entgegen zu wirken“, heißt es dazu aus dem Stuttgarter Unternehmen.

Von Thomas Haegeler