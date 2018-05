Altenburg

Böse Überraschung für einen Toyota-Fahrer in Altenburg: Offenbar haben sich Unbekannte an den Rädern des Wagens zu schaffen gemacht und den Fahrer damit in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann sein Auto am Dienstag zwischen 8 und 14 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Leipziger Straße abgestellt.

Als er zurückkam und losfuhr, bemerkte er ungewöhnliche Geräusche. In der Werkstatt dann die Entdeckung: Bei allen vier Rädern waren jeweils drei von vier Radmuttern gelockert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 03447/4710 melden.

Von LVZ