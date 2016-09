Meuselwitz. Die Altenburger Polizei informierte am Freitag über mysteriöse Vorfälle in Meuselwitz. In den vergangenen Tagen sei im Stadtgebiet bei zwei Personenkraftwagen jeweils das linke Vorderrad gelockert worden. Während der Fahrt habe sich das Rad gelöst. Zum Glück sei es zu keinem größeren Unfall gekommen, so die Polizei. Sie empfiehlt jetzt den Fahrzeugbesitzern in Meuselwitz, vor Antritt der Fahrt die Räder zu überprüfen. Zu möglichen Hintergründen der Taten gab es keine Informationen.

Von fp