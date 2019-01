Altenburg/Rositz

Die Nachricht kam am Freitagvormittag – unvermittelt, aber schwergewichtig. Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) präsentierte die knapp 58 Millionen Euro umfassende Schulbauförderung für das laufende Jahr. Unter den 32 Bildungsstätten, die von den Investitionsprogrammen des Landes und des Bundes profitieren, sind auch zwei Schulen im Altenburger Land: Für die Turnhalle der Grund- und Regelschule Insobeum in Rositz fließen 630 000 Euro vom Freistaat, für Sanierungen am Altenburger Lerchenberggymnasium werden 910 000 Euro Bundesmittel in Aussicht gestellt. Leer geht hingegen erneut das in freier Trägerschaft stehende christliche Spalatingymnasium mit seinem geplanten Mensaneubau aus.

Freude über ersehnte Fördergelder

Mit Sekt hat man am Freitag in Rositz zwar sicher nicht angestoßen. Aber die Kunde, die aus Erfurt zur Grund- und Regelschule Insobeum drang, hätte ein Gläschen zum Feiern durchaus gerechtfertigt. Für die dringend notwendige Sanierung der Schulturnhalle hat der Freistaat jetzt das lang ersehnte Tor geschossen. „Das ist wirklich eine wunderbare Botschaft“, freute sich Schulleiterin Sylvia Most. „Denn die Halle ist hinüber. Ich bin hier seit 1991 – und außer den Fenstern und ein paar Ausbesserungen am Dach ist hier nichts gemacht worden“, berichtete Most. Und nannte gleich die gravierendsten Mängel: „Erst am Donnerstag habe ich angerufen wegen eines großen Risses in der Außenwand, durch den man regelrecht gucken kann und durch den es zieht. Zudem ist das Parkett teilweise verzogen und lose und deshalb eine Unfallquelle“, zitierte sie beispielhaft aus der langen Mängelliste.

Dabei ist die Halle sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport in der Gemeinde unverzichtbar. „Im Prinzip ist vom frühen Morgen an bis in die Abendstunden dort jeden Tag Betrieb. Die Grund- und unsere Regelschüler haben dort in jeder Unterrichtsstunde ihren Sport, dann kommen die Vereine, wie Radballer und Turner.“

Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) ist ebenfalls über die Förderzusage hell erfreut. „Endlich tut sich was an der Halle.“ Bereits 1928 wurde die eingeweiht, nur zwei Jahre nach der Eröffnung der Schule. „Es war einfach höchste Zeit, weil ja auch Heizung und Sanitäranlagen marode sind.“

Die Bekanntgabe des 2019er-Schulbauprogramms erreichte die Gemeinde Rositz am Freitag völlig unerwartet. Ähnlich ging es Schulleiterin Simone Preißler vom Altenburger Lerchenberggymnasium, die die frohe Botschaft ebenfalls von der OVZ erfuhr. Umso größer die spontane Freude: „Der Landkreis als Schulträger hat an unserem Haus dankenswerterweise schon einiges getan. Jetzt bin ich froh, dass es weitergeht, dass fortgeführt wird, was begonnen wurde.“

Lerchenberggymnasium : Sanierung wird fortgesetzt

Am Lerchenberggymnasium Altenburg soll unter anderem die Innensanierung des Haupthauses fortgesetzt werden. Quelle: Mario Jahn

Schon vor ein paar Jahren erhielt das Haupthaus des Lerchenberggymnasiums eine frische Fassade samt Fensterverschattung und ein neues Dach. Zudem wurde die oberste Etage, der C-Flur, komplett saniert. Nun soll die Sanierung des Hauptgebäudes fortgesetzt werden und sollen auch Anbauten des Gymnasiums in den Fokus rücken, wobei es unter anderem um Fassadensanierung geht. So steht es laut Landesregierung im Bundesprogramm „Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“, aus dem die in Aussicht gestellten 910 000 Euro fließen.

„Die Fassaden der Anbauten haben die Sanierung dringend nötig“, sagte die Schulleiterin. Seit der Errichtung des ehemaligen Hortgebäudes, das seit 1992 für den Unterricht dient, und des Verbindungsbaues, wo der Speiseraum untergebracht ist, sind mehr als 50 Jahre vergangen – ohne dass die Außenhaut angefasst wurde. Im Haupthaus soll im Februar die Sanierung des nächsten Stockwerkes, des B-Flures mit den Fachkabinetten, starten. „Da hieß es zunächst, dass aus finanziellen Gründen erst mal nur eine Hälfte angepackt werden kann. Vielleicht ist jetzt, mit der großen Fördersumme, deutlich mehr möglich“, hofft Simone Preißler.

Landratsamt stellte beide Anträge

Genauer sagen kann das allerdings nur das Landratsamt als Schulträger. Für die dortige Baubehörde kam die Botschaft aus Erfurt am Freitag allerdings ebenfalls überraschend, so dass derlei Details auf OVZ-Anfrage erst mal nicht geklärt werden konnten. Immerhin war es das Landratsamt, das die Fördermittelanträge beim Land gestellt hat. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Fördermittel in beiden Fällen fließen“, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU). Im Falle der Rositzer Schulturnhalle sind vom Kreis in diesem Jahr im Haushalt 250 000 Euro als Eigenanteil eingestellt. „Geplant ist eine Komplettsanierung, die sich bis ins kommende Jahr hinziehen wird“, erklärte Behördensprecherin Jana Fuchs. Die schrittweise Sanierung des Lerchenberggymnasiums könne nun planmäßig fortgesetzt werden, fügte sie hinzu.

Enttäuschung am Spalatingymnasium

Am Altenburger Spalatingymnasium müssen die Schüler weiterhin in beengten Räumlichkeiten zu Mittag essen. Quelle: Mario Jahn

Enttäuschung machte sich hingegen am Altenburger Spalatingymnasium breit. „Wir sind leider wieder nicht dabei“, lautete das bittere Fazit von Leiterin Birgit Kriesche. Seit acht Jahren plant man dort den Neubau einer Mensa, um vor allem die völlig beengten Bedingungen bei der Schülerspeisung zu beseitigen. Schon mehrfach wurden die unverzichtbaren Fördermittel beantragt, im entsprechenden Ersatzschulprogramms fand das freie Gymnasium aber auch 2019 wieder keine Beachtung. „Jetzt sind wir alle traurig und enttäuscht. Wir werden weiter kämpfen“, sagte Kriesche.

Bitter stieß nicht zuletzt auf, dass von den 58 Millionen Euro im Gesamtpaket nur knapp fünf Millionen Euro auf die freien Schulen in Thüringen entfallen. „Das ist schon ziemlich wenig“, konstatierte der Chef des für den Mensaneubau mit federführenden Fördervereines, Johannes Schaefer. „Dabei hatten wir in diesem Jahr große Hoffnung. Auch weil wir in der internen Prioritätenliste der evangelischen Schulstiftung auf dem ersten Platz standen. Für uns alle, für Lehrer, Schüler und Eltern, ist es einfach nicht motivierend, wieder nicht zum Zug gekommen zu sein.“

400 Millionen Euro seit 2015

Insgesamt profitieren in diesem Jahr 28 staatliche und 4 freie Schulen von der Schulbauförderung. „Die Schulbauförderung ist ein zentrales Anliegen dieser Landesregierung. Mit dem 2015 gestarteten Investitionsprogramm stehen in dieser Legislaturperiode insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung. Wir haben Schwung in die Sanierung der Schulen gebracht und begonnen, den erheblichen Sanierungsstau im Freistaat abzubauen“, sagte Infrastrukturministerin Birgit Keller bei der Vorstellung des Investitionsprogramms. „Mit der Förderung der Sanierung und des Umbaus weiterer 31 Thüringer Schulen setzen wir dieses erfolgreiche Programm auch 2019 fort.“

Von Jörg Wolf und Kay Würker