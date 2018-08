Altenburg

Die Operngala am vergangenen Sonntagabend war ein erfreulicher Abschluss eines künstlerisch durchgehend hochwertigen Musikfestivals 2018. Was national und international renommierte Künstler in fast allen Musikgenres in Altenburg und mehreren Orten des Landkreises geboten hatten, ist von der Anzahl der Veranstaltungen wie von ihrer künstlerischen Qualität nach oben kaum noch zu toppen.

Und der Zuschauerzuspruch war schon lange nicht mehr so einheitlich gut wie in diesem Jahr. Wenn der letzte verfügbare Stuhl schon besetzt ist, wie im Teehaus, wie zur Operettengala und wie in der Schlosskirche, dann bedeutet „Ausverkauft“ auch das, was das Wort aussagt und gibt jetzt am Ende den Verantwortlichen des Festivals das Recht, für kurze Zeit innezuhalten und einen der schönsten Gemütszustände zu genießen: Zufriedenheit.

Witz und satirischer Einschlag

Das gilt auch mit kleinen Einschränkungen für die Operngala am Abschlusssonntag. Mit dem Residenzorchester Weimar unter Leitung von Christian Beyer war in Größe und musikalischer Qualität ein Klangkörper aufgeboten, der nicht nur die drei Ouvertüren zu Glucks „Orpheus und Eurydike“, Mozarts „Figaros Hochzeit“ und Rossinis „Diebischer Elster“ genregetreu spielte, sondern auch sicher die Sängerinnen und Sänger begleitete.

Von diesen gab es an diesem Abend mehr als nur recht Erfreuliches zu hören. Und da war letztendlich mit Patrick Rohbeck ein nun hier schon bekannter Moderator zu Gange, der in einer literarisch gehobenen Sprache mit Witz und satirischem Einschlag nicht nur die in Italienisch, Französisch und Russisch gesungenen Arien erläuterte, sondern Hintergründe und Inhaltsangaben zu den Opern vermittelte, wobei manches doch zu wortreich ausfiel.

Schwester im zweiten Einsatz

Leider nur einmal drängte er sich ins musikalische Geschehen und machte die Registerarie des Leporello aus Mozarts Oper „Don Giovanni“ zu einem Kabinettstück, in dem er das Leporello mit den schönsten Frauen seines Herrn dem Publikum präsentierte, dessen Clou Angelika Merkel als letzte dieser riesig langen Reihe war.

Von den beiden Sängerinnenschwestern Felicitas und Elisabeth Wrede war erstere eine Woche vorher schon in der Operettengala im Einsatz und bewies erneut gleichauf mit ihrer Schwester eine gute stimmliche Voraussetzung als Grundlage für eine erfolgreiche Sängerinnenlaufbahn. Das konnte sie mit Arien von Christoph Willibald Gluck („Orpheus und Eurydike“), Wolfgang Amadeus Mozart („Figaros Hochzeit“) Peter Tschaikowsky („Eugen Onegin“), Gioachino Rossinis („Die Italienerin in Algier“) und in Duetten mit ihrer Schwester aus „Figaros Hochzeit“, in der Barcarole aus „Hoffmanns Erzählungen“ (Jacques Offenbach) und im „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ beweisen.

Stimmlich bravourös

Felicitas Wrede glänzte mit Arien aus Händels Oper „Julius Cäsar“, aus Donizettis Oper „Don Pasquale“ und mit einer der schwierigsten Arien Puccinis, dem Walzer der Musette aus „La Boheme“, in dem sie den Wechsel von schwelgerischer Schwermut zu leichter Koketterie stimmlich bravourös meisterte.

Der Tenor des Abends war Paul Kmetsch, dem man keine Möglichkeit gab, in einer üblichen Gala-Arie zu glänzen. Das tat er aber in der schönen Arie des Idomeneo aus Mozarts gleichnamiger Oper, mit einer Arie aus einer unbekannten Oper von Antonio Vivaldi und mit der Arie „Wohin, wohin seid ihre entschwunden?“ aus Tschaikowskys „Eugen Onegin“. Aufgelockert wurde der Operngesang mit der Meditation aus Jules Massenets Oper „Thais“, romantisch-schwärmerisch gespielt vom 1. Konzertmeister Richard Polle.

Gala sollte Gala bleiben

Das alles kam beim Publikum gut an, löste auch kräftigen Beifall aus, führte aber nicht zu der Begeisterung wie bei der Operettengala eine Woche zuvor, obwohl Christian Beyer alles musikalisch gut im Griff hatte.

Bei der künftigen Planung sollte Wert darauf gelegt werden, dass die Operngala auch eine Gala bleibt und nicht zu einem bloßen Opernkonzert mutiert. International gesehen gibt es ein umfangreiches Gala-Repertoire, aus dem man sich nach Möglichkeit bedienen sollte. Bei einer Gala wünscht sich das Publikum durchaus, die bekannten Hits wieder zu hören.

Operettengala hat es leichter

Es sollte zum Standard werden, dass mindestens vier Solisten eine Gala bestreiten. Problematisch ist geworden, dass alle Opern an den Theatern so gut wie nur in der Muttersprache der Komponisten gesungen werden. Das hat auch Auswirkungen auf solche Veranstaltungen wie die Gala. Die meisten Zuhörer verstehen nicht, was gesungen wird. Man kann sicher sein, dass Patrick Rohbeck die Registerarie des Leporello auch deutsch vollkommen beherrscht. Oder die beiden Sängerinnen die „Barcarole“!

Da hat es die Operettengala viel einfacher. Das Publikum versteht alles. Das alles ist schon Ausblick auf das nächste Jahr. Dafür wird mit der gläsernen Box schon Geld gesammelt. Warum nicht auch Erfahrungen?

Von Manfred Hainich