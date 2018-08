In der ersten Schulwoche nach den großen Ferien findet die deutschlandweite Aktion Blitz für Kids statt, an der sich seit rund 15 Jahren auch der hiesige ADAC und die Polizeidirektion Altenburger Land beteiligen. Am Freitagvormittag wurde deshalb vor der Grundschule Windischleuba geblitzt. Doch statt Strafzetteln bekamen den Geschwindigkeitssünder von Viertklässlern die Leviten gelesen.