Gemeinde Lödla weiht saniertes Kriegerdenkmal ein

Lödla. Am Sonnabend war es auf den Tag genau 99 Jahre her, dass mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands im nordfranzösischen Compiègne der Erste Weltkrieg endete. Was singend mit kaisertreuer Verblendung begann, endete im Leid bringenden Desaster für Europa. Unfassbare 17 Millionen Todesopfer – Soldaten und Zivilisten – forderte der vierjährige Wahnsinn. Damit gehörten Tod und Kummer zum Alltag zahlloser Familien und in jedem noch so kleinen Dorf.

Rödigen sowie Unter- und Oberlödla machten da keine Ausnahme. Weshalb zwei Jahre nach Kriegsende die Bürger der drei Orte ein Denkmal zur Erinnerung an ihre gefallen Söhne und Väter schufen. 35 Namen mussten damals in den Stein gemeißelt werden. Doch nach fast 100 Jahren waren diese und andere Daten teilweise nicht mehr zu lesen. Doch der Erste Weltkrieg hat sich tief ins Kollektivbewusstsein der Menschen eingeprägt. „Deshalb ist er nicht nur Geschichte, sondern in gewissem Sinne auch Gegenwart“, erklärte Lödlas Bürgermeister Tosten Weiß (CDU) bei der Einweihung des sanierten Denkmals am Sonnabend. Und da die Opfer dieses Krieges bis heute nicht vergessen sind und auch Teil der Geschichte der hiesigen Ortschafen und ihrer Familien bleiben, bestand schon länger der Wunsch, das Mahnmal aufzuarbeiten. Das wurde in diesem Jahr angegangen und umgesetzt.

Rund 7500 Euro investierte die Gemeinde in die Sanierung. Fast 3900 Euro kamen über Spender zusammen, so Weiß, der sich in diesem Zusammenhang ganz besonders für die Großspende über 3000 Euro von der Familie Bachmann bedankt. Einsatz zeigte Weiß nicht nur beim Initiieren der Sanierung und beim Werben um Spenden, sondern er recherchierte auch selbst nach den verloren gegangenen Namen und den dazugehörigen Todestagen. „Deshalb stehen nun nur noch acht Namen unter vermisst. Denn für einige konnte ich die Todesmeldungen finden, die es 1920 noch nicht gab“, sagte Weiß der OVZ. Zum Beispiel erreichte eine der traurigen Meldungen die Angehörigen in Lödla erst 1930. Damit ist das Denk- und Mahnmal für Kriegsopfer auf dem Friedhof jetzt sowohl optisch als auch inhaltlich erneuert.

Von Jörg Reuter