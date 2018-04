Langenleuba-Niederhain

Bäume fällen wird in Niederhain einfacher. Zumindest, was bestimmte Gehölze betrifft. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat von Langenleuba-Niederhain eine Novelle der örtlichen Baumschutzsatzung, was sowieso alle 20 Jahre geschehen soll.

Einzige Änderung im Regelwerk sei, so Bürgermeister Carsten Helbig (SPD), dass alle Bäume, die nicht von der Satzung erfasst werden können, genehmigungslos gefällt werden dürfen. Das betrifft allen voran Nadelbäume mit den Ausnahmen Eibe und Ginkgo. „Darum ging es uns auch in erster Linie, damit die Blaufichten verschwinden können“, sagte Helbig.

Ebenfalls dürfen Nieder- und Mittelstamm-Obstbäume, Büsche oder Spaliergehölze sowie von der Bebauung umschlossene Obstbaumbestände in Hausgärten entfernt werden. Auch hier gibt es mit Walnuss und Esskastanien zwei Ausnahmen, die nicht ohne Genehmigung gefällt werden dürfen. Pappeln, mit Ausnahme der heimischen Zitter- und Schwarzpappel, können auch einfach beseitigt werden. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien oder auf Dachgärten sowie Bäume in Parzellen der Kleingärten nach Bundeskleingartengesetz fallen ebenso nicht unter die Baumschutzsatzung.

Unbenommen, das wurde ausdrücklich betont, sind die Schonzeiten. Diese gelten natürlich uneingeschränkt weiter. Demnach ist es laut Bundesnaturschutzgesetz verboten, zwischen 1. März und 30. September Bäume zu fällen oder zu verschneiden. Damit sollen unter anderem brütende Vögel geschützt werden.

Von Jörg Reuter