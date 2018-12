Altenburg

Für das Einsingen der Weihnachtszeit ist in Altenburg der Gemischte Chor e.V. zuständig. Allein drei Konzerte sind 2018 während der festlichen Zeit zu erleben. Und bei der Veranstaltungsfülle, die der Kulturkalender der Skatstadt aufzubieten hat, finden sie dennoch verlässlich ihr Publikum. So auch das Traditionskonzert im Rathaussaal, zu dem auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) mit Familie gekommen war.

Weihnachtslieder statt Fernsehprogramm

Sechzehn weihnachtliche Weisen brachten die Choristen, unterstützt von den Chorgästen Wido Hertzsch und Eckehard Sippel, zum Klingen. Unter Leitung ihres Leiters Wolfgang Langner geschah dies variabel in den verschiedenen Formen der Gesangsstimmen und wurde vor allem durch die Sangesfreude zu einem mitreißenden, beglückenden Erlebnis. Wolfgang Langner ließ es sich auch diesmal nicht nehmen, das Publikum zum Mitsingen einzuladen.

Dabei mahnte er mit Augenzwinkern an, zwecks Textsicherheit das Studium der Weihnachtsliederliteratur dem miserablen Fernsehprogramm vorzuziehen. Als zuverlässige instrumentale Stütze des Chores erwies sich einmal mehr Kapellmeister Thomas Wicklein am Flügel, dessen Engagement für den Chor angesichts seiner Aufgabenfülle am Theater gehörigen Respekt verdient.

200 Jahre „Stille Nacht“

Das eine der dargebotenen Weisen 2018 einen besonderen Platz im Konzertprogramm erhielt, dürfte keinen der Zuhörer verwundert haben. 1818 erklang in Oberndorf im Salzburger Land zum ersten Mal am Heiligabend die „Stille Nacht“. Moderatorin Karin Kundt-Petters schilderte die Umstände des ersten Erklingens dieser Melodie, die per Gitarre anstelle der kaputten Orgel begleitet wurde.

Danach trat sie ihren Siegeszug in die Welt an und wurde in 140 Sprachen übersetzt. Handschuhmacher brachten sie zur Leipziger Messe auch im Gewandhaus zu Gehör. Der Gemischte Chor ließ sie anlässlich des Jubiläums in ihrer ursprünglichen Fassung mit den Gesangssolisten Stephan Bornemann und Wolfgang Langner erklingen.

Gedenken an Ehrenbürgerin

200 Jahre später hatte auch Altenburg dank Chormitglied Iris Ehrhardt seine Uraufführung. Sie schrieb den Text zu „Es neigt sich der Himmel zur Erde“, den Wolfgang Langner vertonte. Passend dazu interpretierte Karin Kundt-Petters ein Gedicht der Choristin, das diese in ihrem Gedichtband „Im Himmel muß es Amseln geben“ veröffentlicht hat.

Die Schauspielerin würdigte mit einem Gedichtvortrag eine weitere Jubilarin dieses Jahres. Mit dem „Weihnachtslied“ von Erika von Watzdorf-Bachoff wurde des 130. Geburtstages dieser Ehrenbürgerin in der Stadt gedacht, die sich zeitlebens um Friedenserhaltung und Kultur verdient gemacht hat.

Mit Texten und Gedichten, etwa von James Krüss und Theodor Storm, ließ Karin Kundt-Petters innerhalb des Konzertprogrammes die besondere Stimmung dieser Zeit aufleben. Nuancenreich und voller Spielwitz wurden so winterliche Naturstimmung, Festfreude und Weihnachtssymbolik spürbar. Gute Wünsche für die Feiertage und ein Rezept von Katharina Elisabeth Goethe, der Mutter des Dichterfürsten, für das Jahr 2019 rundeten das stimmungsvolle Chorkonzert ab.

Von Frieder Krause