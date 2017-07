Während die Grundschüler des Altenburger Karolinums ihre wohlverdienten Sommerferien genießen, wird in den ehrwürdigen Mauern am Hospitalplatz kräftig gewerkelt und gearbeitet. Bis August 2018 wird das Gebäude mit umfangreichen Baumaßnahmen an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Rund 3,3 Millionen Euro kostet die Frischzellenkur.