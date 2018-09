Altenburg

Die Altenburger Commerzbank hat einen neuen Chef. Wie das Kreditinstitut mitteilte, ist Philip Kley seit 1. September neuer Filialdirektor in der Skatstadt. Der 28-jährige Geraer löste damit Burkhard Schreiber ab, der seit diesem Monat das Wealth Management – also die Betreuung vermögender Kunden – in Jena leitet.

Kley: „Apps ersetzen keine Filiale“

„Wir müssen es schaffen, in Altenburg so zu wachsen, dass wir relevant sind“, sagte Kley, der die Chef-Position in einer Phase des Umbruchs übernimmt. Denn immer mehr Kunden erledigen ihre Bankgeschäfte digital, woran sich auch die Commerzbank ausrichtet. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern ziehe man sich aber nicht aus der Beratung vor Ort zurück. „Apps ersetzen keine Filiale“, so Kley. „Der Großteil der Bankkunden möchte nicht komplett auf persönliche Ansprechpartner vor Ort verzichten.“ Daher bleibe man in Altenburg.

Dass Kley im digitalen wie analogen Bankgeschäft trotz seiner erst 28 Lenze einiges an Erfahrung mitbringt, zeigt ein Blick in seine Vita. So wechselte der Hobby-Tänzer, der früher mehrfacher Thüringer Meister und Bundeskader war, nach seiner Ausbildung in Jena in die Privatkundenberatung der Commerzbank nach Wiesbaden. Dort baute er auch eine neue Filiale mit auf, wurde 2013 Teamleiter und 2017 Filialdirektor für 17 Mitarbeiter. Zeitgleich entwickelte er Projekte für das digitale Bankgeschäft mit.

Mehr Personal für Altenburger Commerzbank

Zusammen mit seiner Frau, die auch aus Gera kommt und Lehrerin ist, entschied sich Kley, der keine Kinder hat, in seiner Freizeit gern Ski fährt und angelt, für eine Rückkehr nach Ostthüringen: „Das Herz schlägt für die Heimat.“ In der hiesigen Commerzbank hat er nun Verantwortung für acht Mitarbeiter und rund 12 000 Kunden. „Wir suchen aktuell noch einen neuen Mitarbeiter“, so der Filialleiter, der 2019 zudem noch zwei Jahrespraktikanten einstellen will.

Zahlen, für die sein Vorgänger Schreiber verantwortlich zeichnet. „In den vergangenen Jahren konnten wir in Altenburg Marktanteile und zahlreiche neue Kunden gewinnen“, sagte der 52-Jährige. „Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich herzlich.“

Von Thomas Haegeler