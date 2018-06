Altenburg

Autofahrer in Altenburg müssen sich nächste Woche auf eine Reihe von Straßensperrungen gefasst machen. Ab Montag wird eine neue Trinkwasserleitung von Zschechwitz bis nach Paditz verlegt. Dadurch komme es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und zeitweilig auch zu Vollsperrungen der Fahrbahn, berichtet der Versorger Ewa.

Wegen Dachreparaturarbeiten wird die Jungferngasse im Bereich zwischen Unterm Schloss und Kreisverkehr Herzog-Ernst-Platz in Höhe der Hausnummer 31 erneut gesperrt. Die Arbeiten finden am Mittwoch statt. Die Einbahnstraße wird für diesen Zweck aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen eines Gas-Hausanschlusses wird zudem die Mozartstraße in Höhe der Hausnummer 24 a in der Zeit vom Montag bis voraussichtlich 29. Juni zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Ebenfalls dicht ist in Kürze die Straße Oberer Wiesenhang im Ortsteil Oberzetzscha – zunächst am 28. und 29. Juni und dann noch einmal am Donnerstag, den 12. Juli. Betroffen ist der Bereich zwischen Querstraße und Berghäuser. Die Zufahrt nach Rautenberg ist über die Wohnsiedlung Am Sportplatz/Berghäuser möglich. Grund für die Sperrungen ist eine Kranstellung, heißt es aus dem Rathaus.

Wegen der Anlieferung von Maschinen muss die Carl-von-Ossietzky-Straße in Höhe der Druckerei am Montag für den Fahrzeugverkehr vollständig abgeriegelt werden – konkret zwischen der Gutenberg- und der Haeckelstraße. Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet.

Wegen der Herstellung eines Gashausanschlusses muss darüber hinaus die Pauritzer Straße in Höhe der Hausnummer 59 erneut gesperrt werden. Die Arbeiten finden in der Zeit vom 2. Juli bis voraussichtlich 6. Juli statt. Die Einbahnstraße wird für diesen Zweck aufgehoben.

Von OVZ