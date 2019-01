Altenburg

Jähe Wende im Fall des toten „Punker Haase“: Das Duo, das den 33-Jährigen kurz vor dem Jahreswechsel in Altenburg getötet haben soll, ist Ende vergangener Woche aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, Martin Zschächner, am Dienstag auf OVZ-Nachfrage. Demnach seien sowohl der Altenburger (40) als auch seine aus Borna kommende Freundin (27) seit 25. Januar auf freiem Fuß.

Haftbefehl weg, Duo aber weiter tatverdächtig

„Bei beiden ist der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt“, sagte Zschächner weiter. Geschehen sei das auf Antrag der Staatsanwaltschaft selbst, eine durch die Verteidiger des Duos beantragte Haftprüfung habe es nicht gegeben. „Das Zwischenergebnis der Ermittlungen trägt in der Gesamtschau die Inhaftierung nicht mehr“, begründete der Jurist den überraschenden Schritt. In solchen Fällen sei die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Haftbefehle aufzuheben. Entlastende neue Indizien gibt es aber nicht, weshalb Zschächner zugleich betonte: „Beide sind weiter tatverdächtig.“

Ob es zur Anklage kommt, steht noch nicht fest

Deswegen haben die 27-Jährige und der 40-Jährige, der der Mitbewohner des Getöteten war, auch die Auflage bekommen, sich zweimal in der Woche bei der Polizei zu melden. Damit will die Staatsanwaltschaft sicherstellen, dass das verdächtige Duo nicht untertaucht und greifbar ist, wenn sich die Beweislage, die offenbar nicht besonders gut ist, ändert. Ungeachtet der Haftentlassung wird jedoch weiter ermittelt. „Ob es zu einer Anklage kommt, lässt sich erst am Ende des Ermittlungsverfahrens sagen“, so Zschächner. Wann dies sein werde, könne er aber derzeit nicht sagen.

Diskussionen und Spekulationen in sozialem Medium

Vor den Informationen der Staatsanwaltschaft war am Wochenende in einem sozialen Medium bereits heftig darüber spekuliert und diskutiert worden, ob die beiden Tatverdächtigen wieder frei sind und welche Gründe das haben könnte. Dem setzte die Ermittlungsbehörde nun ein Ende. Es darf daher als sicher gelten, dass Zeugen das Paar bereits am Freitag in einem Supermarkt in Altenburg-Nord gesehen haben.

Selbstmord-Gerüchte durch Tatsachen widerlegt

Ins Reich der Märchen zu verweisen sind aber in jener Diskussion ebenfalls aufgetauchte Gerüchte, dass sich der stadtbekannte Punker selbst getötet haben soll. Denn laut dem Ergebnis der Leichenschau wurde „Haase“ in der Nacht vom 27. zum 28. Dezember 2018 in seiner Wohnung in der Fabrikstraße erdrosselt und das Duo, das die Polizei zur Leiche rief und zu den Vorwürfen bisher schweigt, gilt für das Gewaltverbrechen weiter als tatverdächtig.

Vertuschungsversuch nährt Gerüchteküche

Die Gedenkkerzen und Blumen für den getöteten „Punker Haase“ sind im Hof des Wohnhauses entsorgt worden . Quelle: Thomas Haegeler

Offenbar rühren die Gerüchte daher, dass versucht wurde, das Tötungsdelikt zu vertuschen, indem ein Selbstmord vorgetäuscht werden sollte. Dieser Versuch stellte sich nach OVZ-Informationen jedoch als stümperhaft heraus, woraufhin die Spur der Ermittler ziemlich schnell zu „Haases“ Ex-Mitbewohner und seiner Freundin führte, die daraufhin am 29. Dezember festgenommen und nun nach fast vierwöchiger U-Haft wieder entlassen wurden.

Kerzen und Blumen für Toten inzwischen entsorgt

Allerdings zeigen die über 80 Kommentare umfassende Diskussion, eine Sammelaktion für die Beerdigung und ein Trauermarsch, wie hoch die Anteilnahme am Tod des „Punker Haase“ in Altenburg nach wie vor ist. Dazu passt auch, dass Freunde und Bekannte des getöteten 33-Jährigen vor dem Haus und seiner Wohnungstür in der Fabrikstraße mit Kerzen, Blumen und Fotos an ihn erinnern wollten. Allerdings sind zumindest die Blumen und Kerzen inzwischen im Hof des Hauses entsorgt worden. Wohl auch deshalb, weil die Kerzen die Wohnungstür angesengt haben und somit eine Gefahr für die übrigen Hausbewohner darstellten.

Von Thomas Haegeler