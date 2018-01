Gewalttätiger Jahreswechsel in Altenburg

Altenburg/Rositz. So ganz ohne Gewalt lief er nicht ab, der Jahreswechsel im Altenburger Land. Zu drei Körperverletzungen musste die Altenburger Polizei in der Silvesternacht ausrücken. Gegen 23 Uhr wurde eine 25-Jährige am Weibermarkt durch eine Flasche im Gesicht verletzt, nach Mitternacht kamen eine 20-Jährige in der Kanalstraße zu Schaden, kurz darauf eine 38-Jährige in der Siegfried-Flack-Straße. „In den beiden Fällen nach Mitternacht waren die Feiernden nach derzeitigem Ermittlungsstand wegen aufeinander geworfener Silvesterböller in Streit geraten“, berichtete ein Sprecher der Polizei.

Auch eine schwere Sachbeschädigung ging ins Dienstprotokoll ein. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Silvesterabend gegen 21.30 Uhr in der Altenburger Kunstgasse einen Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik aufgesprengt. Danach rissen sie das Gerät von der Wand. Allerdings wurden sie beobachten – Augenzeugen riefen die Polizei. Die Beamten leiteten nach eigenen Angaben sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und konnten die Delinquenten – sechs halbwüchsige Altenburger im Alter von 15 bis 18 Jahren – dingfest machen.

Ansonsten aber sei der Jahreswechsel aber sehr ruhig verlaufen, konstatierte Altenburgs Polizeichef Andreas Pöhler. „Wir hatten schon Jahre, in denen es bedeutend schlimmer zuging.“

Ein ähnliches Bild bei den Feuerwehren im Landkreis: „Es war insgesamt sehr ruhig. Fünf Einsätze im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel mussten im Altenburger Land gefahren werden“, berichtete Heiko Freyer vom Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz beim Landratsamt. So musste am Sonntag gegen 21 Uhr zunächst die Göllnitzer Wehr zu einem Heckenbrand ausrücken. Kurz nach Mitternacht – um 0.10 Uhr – fuhr die Altkirchener Wehr wegen eines brennenden Baumes in Röthenitz raus, und kurz vor 2 Uhr am Neujahrsmorgen waren die Rositzer Kameraden gefordert. In der Goethestraße brannte ein Container. Unbekannte hatten den Inhalt eines Altkleiderbehälters in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Und bittet Bürger, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter 03447 4710 in Verbindung zu setzen.

„Ich möchte allen Feuerwehrleuten danken, die in dieser speziellen Nacht in Bereitschaft waren“, betont Heiko Freyer.

Von Jörg Wolf