Gewinnen und helfen – Adventskalender machen’s möglich

Altenburg. Der Lions Club Altenburg geht mit dem Verkauf seiner Adventskalender in die heiße Phase. Seit September werden die Exemplare unters Volk gebracht – am Mittwoch erstmals auch live und persönlich auf dem Altenburger Markt. Mitglieder des Lions Clubs nutzten den üblichen Mittwochstrubel in Altenburgs guter Stube, stellten sich mit einem Stand vors Rathaus. Mit Erfolg: Als eine der ersten kaufte Ulrike Hamann am Mittwoch einen Kalender. Ihr gefalle die Aktion, begründete sie. „Gerade weil sie der immer älter werdenden Bevölkerung in unserer Region zu Gute kommt.“ Mit dem Erlös werde die Hospizarbeit im Altenburger Land unterstützt, erklärt Lions-Mitglied Christian Gumprecht. Insgesamt wurden 2000 Kalender hergestellt, die zu einem Preis von je fünf Euro verkauft werden. Das Besondere an diesem Adventsbegleiter: Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Gewinnchance für den Kalenderkäufer. Zu gewinnen sind 120 Preise im Gesamtwert von knapp 5000 Euro. Vom 1. bis 24. Dezember wird täglich ein Preis verlost. Darunter befinden sich etwa Gutscheine sowie – als Hauptpreis – eine Reise im Wert von 500 Euro.

Die Kalender sind unter anderem in der Altenburg Information am Markt 10 und in den Bürgerservices in Schmölln und Lucka erhältlich.

Von Edgar Lopez